29 de septiembre de 2025
Sitio Andino
¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un verano en Mendoza con temperaturas "superiores a lo normal". Las lluvias se mantendrán en niveles habituales.

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal.

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su Pronóstico Climático Trimestral que abarca el período de octubre, noviembre y diciembre. Este informe oficial no solo marca el comienzo de la primavera sino que también anticipa las condiciones que dominarán la transición al verano en gran parte del país.

Para la Región de Cuyo (compuesta por la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis), el panorama térmico se presenta desafiante: se espera una mayor probabilidad de que las temperaturas medias sean Superiores a la Normal.

El SMN anticipó un verano con temperaturas más cálidas de lo normal.

El SMN anticipó un verano con temperaturas más cálidas de lo normal.

Verano en Mendoza: temperaturas más cálidas de lo normal

Este pronóstico implica que en Mendoza y en la reigón cuyana, los habitantes deben prepararse para un trimestre con un clima más cálido de lo habitual. De hecho, el informe Tal como ocurrió con el del trimestre anterior) señala que gran parte del país experimentará temperaturas por encima del promedio histórico.

En la región cuyana, la probabilidad de que se registren temperaturas más elevadas es notable, con una tendencia particularmente marcada hacia la categoría de Superior a la Normal (SN) en zonas como el este de San Luis, mientras que el resto de Mendoza y San Juan se mantendrían en el rango de Normal o Superior a la Normal (N-SN).

Las lluvias: se esperan niveles de precipitación habituales

En cuanto a las precipitaciones, el panorama para Mendoza y la Región de Cuyo es de tranquilidad.

Según el pronóstico del SMN para el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2025, la región de Cuyo presenta una mayor probabilidad de registrar un nivel de lluvias Normal (N). Esto significa que, a diferencia de las temperaturas, las precipitaciones se mantendrían dentro de los valores estadísticos habituales para esta época del año.

Este patrón de lluvias se extiende a gran parte del centro y sur del país, incluyendo La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y la mayor parte de la Patagonia.

Las precipitaciones en Mendoza se mantendrán dentro de los valores normales.

Las precipitaciones en Mendoza se mantendrán dentro de los valores normales.

La única excepción notable en el informe es la región del NOA (Noroeste Argentino), donde se espera una mayor probabilidad de precipitaciones Superiores a la Normal (SN). Por otro lado, la región del Litoral y el noroeste de la Patagonia podrían tener un trimestre con lluvias Normales o Inferiores a la Normal (N-IN).

Desde el organismo meteorológico nacional, se recomienda a la población y a los productores mantenerse actualizados con los pronósticos diarios y semanales, ya que esta previsión refiere a las condiciones medias del trimestre y no descarta la ocurrencia de eventos de corta duración como olas de calor o fuertes tormentas.

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

Por Natalia Mantineo