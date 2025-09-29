El pedido común de Bullrich, Petri y Cornejo a la ciudadanía mendocina

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , y su par de Defensa, Luis Petri , encabezaron una serie de actos de carácter institucional en Mendoza , pero con la campaña por las elecciones 26 de octubre como trasfondo. Ambos son candidatos a legisladores nacionales en esos comicios.

Acompañados por el gobernador Alfredo Cornejo y otros funcionarios provinciales, los miembros del gabinete de Javier Milei pidieron a la ciudadanía mendocina el voto para la alianza que sellaron La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Campaña electoral Por la magnitud de las protestas, Milei suspendió un acto en Tierra del Fuego y retornó a Buenos Aires

Según una consultora Elecciones 2025: Luis Petri lidera las encuestas con 47,1% de intención de voto

La jefa de la cartera de Seguridad, la ministra con mayor imagen positiva del Ejecutivo nacional (detrás de ella, justamente, se ubica Petri), ponderó la unión de ambos espacios políticos en la provincia y valoró positivamente el gobierno local.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Inauguraciones | Mendoza refuerza la seguridad con inauguraciones clave El gobernador @alfredocornejo, junto a la vicegobernadora @hebecasado, la ministra de Seguridad de la Nación @patobullrich, el ministro de Defensa @luispetriok y el intendente de Guaymallén @marcos.calvente, encabezaron este viernes dos importantes inauguraciones destinadas a fortalecer la seguridad en la provincia. Primero se presentaron las nuevas instalaciones de Gendarmería Nacional en Los Corralitos, Guaymallén. Luego quedó inaugurado el nuevo edificio del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) en Villa Nueva, frente a la sede municipal. El gobernador destacó que “estas inauguraciones no sólo mejoran la infraestructura disponible, sino que expresan una decisión política clara de reforzar la seguridad ciudadana mediante la cooperación entre Nación, Provincia y Municipio. Lo que vemos aquí es una política de Estado en funcionamiento, con resultados, con continuidad y con compromiso institucional”. En el acto también participaron el intendente de San Carlos Alejandro Morillas, el comandante de la VIII Brigada de Montaña Gonzalo Rodríguez Espada, el delegado de la Armada Argentina en Mendoza Julio Quiroga, el jefe de la Policía Federal Argentina Luis Alejandro Rolle, el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, la diputada nacional Pamela Verasay, entre otras autoridades provinciales y nacionales. Con estas inauguraciones se refuerza la cooperación entre Nación, Provincia y Municipios, mejorando la presencia de fuerzas federales, ampliando la capacidad operativa y consolidando un modelo de gestión coordinada. El objetivo central es combatir el delito, el narcotráfico y las organizaciones criminales con políticas de prevención, investigación e intervención territorial efectiva. Más información en sitioandino.com #Mendoza #Seguridad #Cornejo #PatriciaBullrich #LuisPetri #Guaymallén"

“Cuando se reúne un buen gobierno provincial con un buen gobierno nacional, y una lista de gente experimentada como Luis y Pamela (Verasay), demuestra que hay una buena oferta electoral ”, analizó la funcionaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1972810031348203539&partner=&hide_thread=false Es el primer edificio del @DFI_Arg de la PFA: el corazón de la investigación criminal para desarmar a las organizaciones mafiosas.



Y es un orgullo que esté en Mendoza, provincia pionera en seguridad.



Esto demuestra que la seguridad y el trabajo conjunto se logran con decisión:… pic.twitter.com/jCTGhdy83S — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 29, 2025

En ese sentido, anticipó una “buena elección en Mendoza” y llamó a la población a acompañar la lista oficialista porque “el rumbo que llevamos adelante a nivel nacional es el que necesitamos; y volver atrás sería un verdadero desastre para el país”.

En sintonía con las últimas declaraciones de Milei, Bullrich reconoció que las familias argentinas “están pasando un momento difícil”, pero auguró que “después viene una situación mucho mejor y el esfuerzo va a valer la pena”.

29 de Setiembre de 2025, Patricia Bullrich y Luis Petri en Mendoza, policía de Mendoza, comisaría séptima, Godoy Cruz. Cornejo Patricia Bullrich y Luis Petri pidieron el voto a los mendocinos para las elecciones 2025. Foto: Cristian Lozano

Por su parte, Petri consideró que es necesario “un nuevo Congreso” en Argentina, ya que la composición actual “ha detonado y dinamitado todas las políticas económicas del gobierno, abrazando causas nobles, con el único objetivo de romper el superávit fiscal”.

Anticipó una nueva etapa en el parlamento, en la que el oficialismo buscará construir consensos con otras fuerzas políticas y recuperar el manejo de la agenda legislativa, como ocurrió con la sanción de la Ley Bases.

“Es una elección plebiscitaria, tanto a nivel provincial y municipal, como a nivel nacional. Es muy importante porque va a definir el rumbo de Argentina y de Mendoza, por eso es trascendente la participación”, evaluó el candidato a diputado nacional.

Embed - PATRICIA BULLRICH, ALFREDO CORNEJO Y LUIS PETRI INAUGURAN LA NUEVA SEDE DEL DFI EN GUAYMALLÉN

La llegada de Javier Milei a Mendoza y por qué la alianza con Cornejo

El gobernador confirmó la visita del presidente a la provincia antes del 26 de octubre, aunque aún sin definir fecha y sede. El Ejecutivo provincial elevará una propuesta a Casa Rosada en los próximos días para terminar de definir los detalles.

Frente a tal situación, el mandatario volvió a justificar la alianza con La Libertad Avanza en el territorio. “Cuando Nación, provincia y municipios trabajamos juntos, los avances son concretos y los resultados llegan más rápido”, aseveró.