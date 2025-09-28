28 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
campaña

Javier Milei desembarca en Ushuaia y acelera su campaña con recorrida por diez provincias

Javier Milei visitará Ushuaia para respaldar a sus candidatos y lanzará una gira rumbo a las legislativas del 26 de octubre.

Javier Milei desembarca en Ushuaia y acelera su campaña con recorrida por diez provincias

Javier Milei desembarca en Ushuaia y acelera su campaña con recorrida por diez provincias

Foto: Juan Foglia /NA
Por Sitio Andino Política

A menos de un mes de las legislativas del 26 de octubre, el presidente Javier Milei pisa el acelerador de la campaña. Este lunes visitará Ushuaia, donde encabezará un acto junto a sus candidatos locales. Según confirmaron desde La Libertad Avanza (LLA), el mandatario tiene previsto recorrer al menos otras diez provincias en las próximas semanas.

“Nos vemos en Tierra del Fuego”, anticipó Milei en su cuenta de X, donde reforzó el mensaje político: “A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Lee además
Economía argentina: qué pasa con el dólar, el FMI y la matriz productiva de Mendoza
Análisis

Economía argentina: qué pasa con el dólar, el FMI y la matriz productiva de Mendoza
entre la estadistica y la realidad: expertos y organizaciones cuestionan las cifras de pobreza
Debate

Entre la estadística y la realidad: expertos y organizaciones cuestionan las cifras de pobreza

Agenda de Javier Milei en Tierra del Fuego

En Ushuaia, el libertario compartirá escenario con Agustín Coto, aspirante a una banca en el Senado, y Miguel Rodríguez, candidato a Diputados. La agenda incluirá una caminata por las calles de la ciudad y visitas a distintos puntos estratégicos. “A las 18 vamos a hacer esa presentación con la gente, y estamos terminando de coordinar actividades durante el día”, adelantó Coto en declaraciones radiales.

Una gira a contrarreloj

La gira de Milei tendrá un ritmo intenso: un viaje cada tres días, siempre que su agenda de gestión lo permita. La primera parada fue Córdoba, donde la semana pasada lanzó formalmente la campaña, y el cierre también se hará en esa provincia.

El próximo destino será Tierra del Fuego y luego seguirán Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro, además de ciudades clave de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, donde buscará reforzar en primera persona el rumbo económico y político del gobierno.

Recuperar la épica electoral

Con este despliegue, Milei busca recuperar la épica electoral que lo llevó a la Casa Rosada en 2023 y disputar el voto legislativo frente a Fuerza Patria, tras la dura derrota sufrida en Buenos Aires, donde el peronismo se impuso por más de 13 puntos. / NA

Temas
Seguí leyendo

Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT

El Gobierno volvió a convocar al Consejo de Mayo, con la necesidad de lograr un mayor consenso

Milei reforzó su alianza con Netanyahu en Nueva York y pidió la liberación de los rehenes argentino

Asamblea General de la ONU: perspectivas sobre el conflicto en Oriente Medio

Javier Milei lanza su libro "La construcción del milagro" con un show musical

Malestar del campo por la rapidez con que se agotó el cupo de retenciones cero a las exportaciones

Javier Milei se reúne con Netanyahu en Nueva York y cierra su agenda internacional

Economía argentina: el dilema de la manta corta entre dólar, deuda y recesión

LO QUE SE LEE AHORA
Los candidatos a diputado nacional buscan adhesiones a menos de 30 días de los comicios. video
Lo que viene hasta el 26 de octubre

Las estrategias de campaña de las fuerzas políticas de Mendoza, a un mes de las elecciones

Las Más Leídas

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza
CASA PROPIA

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Desbaratan un kiosquito de drogas en Las Heras
Funcionaba en una casa

Desbaratan un kiosco de drogas en Las Heras

Detienen a mujer acusada de múltiples robos en locales de Ciudad
En el barrio San Martín

Detienen a mujer acusada de múltiples robos en locales de Ciudad

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de septiembre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de septiembre

Te Puede Interesar

Geriátricos privados en Mendoza: atención, costos y desafíos.
Radiografía

Geriátricos privados en Mendoza: atención, costos y desafíos

Por Natalia Mantineo
El sistema de videovigilancia, una tecnología clave para prevenir el delito en la actualidad. 
INFORME

El uso de la tecnología para prevenir el delito en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura
El Lobo está cerca del objetivo (Foto: Prensa GyE).
dale lobo

En vivo: Gimnasia y Esgrima vence en una final anticipada a Chacarita

Por Martín Sebastián Colucci