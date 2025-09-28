Javier Milei desembarca en Ushuaia y acelera su campaña con recorrida por diez provincias Foto: Juan Foglia /NA

A menos de un mes de las legislativas del 26 de octubre, el presidente Javier Milei pisa el acelerador de la campaña. Este lunes visitará Ushuaia, donde encabezará un acto junto a sus candidatos locales. Según confirmaron desde La Libertad Avanza (LLA), el mandatario tiene previsto recorrer al menos otras diez provincias en las próximas semanas.

“Nos vemos en Tierra del Fuego”, anticipó Milei en su cuenta de X, donde reforzó el mensaje político: “A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Agenda de Javier Milei en Tierra del Fuego En Ushuaia, el libertario compartirá escenario con Agustín Coto, aspirante a una banca en el Senado, y Miguel Rodríguez, candidato a Diputados. La agenda incluirá una caminata por las calles de la ciudad y visitas a distintos puntos estratégicos. “A las 18 vamos a hacer esa presentación con la gente, y estamos terminando de coordinar actividades durante el día”, adelantó Coto en declaraciones radiales.

Una gira a contrarreloj La gira de Milei tendrá un ritmo intenso: un viaje cada tres días, siempre que su agenda de gestión lo permita. La primera parada fue Córdoba, donde la semana pasada lanzó formalmente la campaña, y el cierre también se hará en esa provincia.

El próximo destino será Tierra del Fuego y luego seguirán Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro, además de ciudades clave de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, donde buscará reforzar en primera persona el rumbo económico y político del gobierno. Recuperar la épica electoral Con este despliegue, Milei busca recuperar la épica electoral que lo llevó a la Casa Rosada en 2023 y disputar el voto legislativo frente a Fuerza Patria, tras la dura derrota sufrida en Buenos Aires, donde el peronismo se impuso por más de 13 puntos. / NA