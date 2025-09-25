Javier Milei se reúne con Netanyahu en Nueva York y cierra su agenda internacional.

Tras su participación en la Asamblea General de la ONU , el presidente Javier Milei cerrará este jueves su viaje a Nueva York con una agenda internacional cargada , cuyo punto central será una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu .

La reunión está prevista para las 16:45 , en el marco del alineamiento internacional que impulsa Milei con Israel. El encuentro se da en momentos en que el gobierno israelí enfrenta fuertes cuestionamientos por las muertes en la Franja de Gaza durante los enfrentamientos con el grupo Hamas .

Gira por Estados Unidos Milei fue premiado en Nueva York y volvió a agradecer el respaldo de Casa Blanca

En la víspera, Netanyahu calificó como una “vergonzosa rendición” la postura de líderes mundiales que reconocieron al Estado de Palestina, entre ellos Reino Unido, Canadá y Australia . Estas declaraciones enmarcan la reunión con Milei en un contexto de alta tensión internacional.

Se tratará del segundo encuentro bilateral que Milei mantiene en el marco de la ONU. El primero fue con el expresidente Donald Trump, con quien ratificó su alianza política y recibió el respaldo de un swap financiero de 20.000 millones de dólares por parte del Tesoro de Estados Unidos.

Reconocimiento de la comunidad judía a Milei

Tras la reunión con Netanyahu, Milei asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de B’nai B’rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo. La organización trabaja en defensa de los derechos humanos, contra el antisemitismo y en apoyo al Estado de Israel.

A las 19:15, el presidente argentino se reunirá con Donald Lauder, titular del Congreso Mundial Judío, y con Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano, reforzando así su agenda con líderes comunitarios.

Regreso de Javier Milei a la Argentina

Finalmente, para las 22:00, está programado el vuelo especial que trasladará a Milei y su comitiva de regreso a la Argentina, dando cierre a una intensa agenda internacional en Nueva York.