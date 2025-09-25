Cónclave

Javier Milei se reúne con Netanyahu en Nueva York y cierra su agenda internacional

El presidente Javier Milei cierra su viaje a Nueva York con un encuentro bilateral con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Tras su participación en la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei cerrará este jueves su viaje a Nueva York con una agenda internacional cargada, cuyo punto central será una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La reunión está prevista para las 16:45, en el marco del alineamiento internacional que impulsa Milei con Israel. El encuentro se da en momentos en que el gobierno israelí enfrenta fuertes cuestionamientos por las muertes en la Franja de Gaza durante los enfrentamientos con el grupo Hamas.

Netanyahu y la tensión internacional

En la víspera, Netanyahu calificó como una “vergonzosa rendición” la postura de líderes mundiales que reconocieron al Estado de Palestina, entre ellos Reino Unido, Canadá y Australia. Estas declaraciones enmarcan la reunión con Milei en un contexto de alta tensión internacional.

Reconocimiento de la comunidad judía a Milei

Tras la reunión con Netanyahu, Milei asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de B’nai B’rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo. La organización trabaja en defensa de los derechos humanos, contra el antisemitismo y en apoyo al Estado de Israel.

A las 19:15, el presidente argentino se reunirá con Donald Lauder, titular del Congreso Mundial Judío, y con Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano, reforzando así su agenda con líderes comunitarios.

Regreso de Javier Milei a la Argentina

Finalmente, para las 22:00, está programado el vuelo especial que trasladará a Milei y su comitiva de regreso a la Argentina, dando cierre a una intensa agenda internacional en Nueva York.

