Javier Milei lanza su libro "La construcción del milagro" con un show musical

El presidente Javier Milei lanzará “La construcción del milagro” en un evento con música en vivo e invitados.

Javier Milei lanza su libro “La construcción del milagro” con un show musical.

Javier Milei lanza su libro “La construcción del milagro” con un show musical.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei prepara un nuevo show musical que protagonizará el próximo lunes 6 de octubre con motivo de la presentación de su nuevo libro "La construcción del milagro” en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 espectadores. La obra aborda las ideas que explican su acción política y su plan de Gobierno.

Según supo la agencia NA, el mandatario ensaya una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra.

La idea del libertario es protagonizar un mega evento en el Movistar Arena que incluya una etapa musical y otra de fundamentación de su obra, y trabaja para sumar a funcionarios de su Gabinete a la interpretación de la pieza final del mini concierto, según revelaron importantes fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

En este trabajo, amplía y profundiza sus discursos más emblemáticos en textos que adquieren forma de mini-ensayos, superando la lógica militante para plantear una declaración de principios filosófico-políticos.

El detalle de la obra de Javier Milei

A través de su cuenta de X, el propio libertario anticipó el pasado fin de semana la nueva fecha y reveló que las entradas del evento, que será libre y gratuito, podrán reservarse a través de una página web. “La construcción del milagro. Reservá tus entradas en: https://mileielmilagro.com”, planteó.

El libro de la editorial Hojas del Sur contará de 576 páginas, en las que el Presidente expuso “las bases y fundamentos” detrás de cada una de las decisiones de su administración desde su asunción el 10 de diciembre de 2023 en Argentina.

La obra, cuyo costo es de $32.000 o de $25.600 si se abona en efectivo en pre venta, incluye discursos y ensayos del libertario y apunta a desmenuzar el programa económico al que el mandatario asegura que, en el plano internacional, han calificado como “el milagro argentino”.

