Economía argentina: el dilema de la manta corta entre dólar, deuda y recesión

La economía argentina se encuentra inmersa en una zona de turbulencias , con el frente cambiario operando como el barómetro principal de una inestabilidad que se retroalimenta con el riesgo soberano y las limitadas reservas internacionales .

El Gobierno , en un esfuerzo por contener la demanda de divisas , se ha atado al mástil de la banda cambiaria , esperando que la esterilización de pesos , producida por la venta de dólares del Banco Central (BCRA) , logre apaciguar las expectativas de devaluación antes de que el nivel de reservas externas alcance un punto crítico. La conclusión surge del último trabajo de la Fundación Mediterránea .

Cada dólar que el BCRA utiliza para abastecer la demanda en el techo de la banda cambiaria se resta del monto disponible para hacer frente a los vencimientos de deuda externa . En este contexto, la demanda de divisas y el riesgo país se intensifican mutuamente, pues el esfuerzo por “apagar el incendio” cambiario genera temores sobre el cumplimiento de los compromisos de la deuda externa.

Los anuncios de las dos últimas jugadas extremas del Gobierno -la caída temporal de las retenciones a cero y el acuerdo de salvataje con Estados Unidos que abre la puerta al manejo de la política económica interna por parte del país del Norte- apaciguan la volatilidad pero no solucionan el problema de fondo : la acumulación de dólares genuinos por parte del Estado nacional para llevar adelante una estabilización de la economía .

La magnitud del desafío

La venta de más de 700 millones de dólares registrada en una jornada reciente plantea serios interrogantes sobre el sentido de la pulseada con el mercado. Si bien esta esterilización seca la plaza de pesos, profundizando una dinámica recesiva inusitada, la gran pregunta es si este elevado costo logrará desalentar las expectativas de devaluación.

La demanda imparable

El tipo de cambio oficial, cercano a los 1500 pesos, que rozó antes de los anuncios, se asemeja en términos reales al valor registrado durante la primera parte de 2019, cuando las reservas brutas del BCRA se mantenían estables en torno a los 65 mil millones de dólares. El panorama actual, sin embargo, difiere radicalmente en términos de demanda.

Mientras que en el primer semestre de 2019 las compras de dólares por personas físicas fluctuaban en alrededor de 1,5 mil millones de dólares mensuales, hoy una demanda combinada para atesoramiento y turismo triplica aquellos guarismos. Este dato demuestra que el “precio de equilibrio” del tipo de cambio no es una constante, sino una variable altamente sensible a las expectativas y al nivel del riesgo país, asegura la Fundación Mediterránea.

El trabajo destaca que, en la práctica, la oferta de dólares del sector privado se ha reducido a la mínima expresión, haciendo del Banco Central la principal fuente de abastecimiento del mercado.

El fracaso de la “dolarización endógena”

image La dolarización endógena de la economía que proponía el Gobierno se convirtió en otra idea que fracaso notablemente.

Paradójicamente, una de las hipótesis que sostenían el programa económico -la de la “dolarización endógena”- no se cumplió y quedó comprobado con la salida desesperada del equipo de Javier Milei a buscar directamente al Tesoro de Estados Unidos como prestamista de última instancia y barrera de contención a la corrida.

Se asumía que, al escasear los pesos, aparecerían los “dólares del colchón” para sostener la demanda agregada. Sin embargo, la lógica se cumplió y el comportamiento de la sociedad argentina no cambió: el canuto no se toca y si el dólar está “barato” se compra. Así, la demanda de divisas para atesoramiento y viajes escaló a un nivel igual o superior a los 4 mil millones de dólares mensuales, de los cuales apenas una cuarta parte se deposita en el sistema bancario.

El deterioro financiero y productivo

El informe de la Fundación Mediterránea, firmado por Jorge Vasconcelos, asegura que en términos macroeconómicos, si bien el déficit de cuenta corriente comienza a encontrar un límite por el amesetamiento de las importaciones derivado de las tendencias recesivas, el problema se traslada a la cuenta capital.

Hasta hace unos meses, esta cuenta se abastecía por desembolsos de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hoy, la ausencia de ingresos netos computables de Inversión Extranjera Directa (IED), junto con un “esperar y ver” notable del resto de las fuentes de financiamiento, complica la recuperación de reservas y el financiamiento de inversiones productivas.

Las variables financieras han emprendido un camino similar al escenario de agosto de 2019. El precio de las acciones medidas en dólares (Merval) se ha achicado a menos de la mitad respecto a principios de año, y el riesgo país se ha más que duplicado.

La necesidad de un reseteo macro

El informe advierte que las tendencias recesivas se acentuaron antes de las turbulencias de julio. En el segundo trimestre, las variaciones del Producto Interno Bruto (-0,1%), el consumo privado (-1,1%) y la inversión (-0,5%) pasaron a terreno negativo.

La Fundación Mediterránea subraya que el Gobierno ha minimizado la importancia de la gestión presupuestaria, ha incurrido en interferencias cambiarias tras el lanzamiento del programa del 11 de abril y ha sufrido idas y vueltas en torno al rescate de instrumentos financieros.

En este contexto, la cercanía de las elecciones de medio término condiciona una posible modificación del esquema de “bandas cambiarias” pero también -según el propio Scott Bessent- el alcance y la sostenibilidad del apoyo de Estados Unidos.

El resultado del 26 de octubre será crucial para definir si la nueva correlación de fuerzas en el Congreso será funcional a la necesidad de empalmar estabilidad con crecimiento.