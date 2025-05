Caputo estimula el uso de dólares pero, ¿qué hacen los argentinos?

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que las nuevas disposiciones permitirán gastar dólares sin que se exijan explicaciones . “La idea es no dar explicaciones sobre lo que se gaste . Más allá de que no estaba bancarizado. Es un cambio cultural que hay que explicar bien”, afirmó.

No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos

La cultura del dólar, intacta

Pese a los anuncios oficiales, el comportamiento del ahorrista argentino no parece haber cambiado. La tendencia a acumular dólares continúa, más aún después de la reciente flexibilización de restricciones cambiarias.

En los primeros siete días hábiles tras la medida, los depósitos en dólares en bancos locales aumentaron en 1.000 millones de dólares, alcanzando los 25.500 millones, según datos del Banco Central. Esto revirtió parcialmente la caída de 2.700 millones registrada en lo que va del año.

Actualmente, el peso argentino transita su nivel más alto en más de una década en términos reales. Sin embargo, los argentinos aún ven al dólar como un refugio de valor ante las crisis cíclicas, y se estima (según cálculos de la Reserva Federal de los EE. UU.) que poseen más de 200.000 millones fuera del sistema financiero formal.

Incluso Kristalina Georgieva, directora del FMI, afirmó: “Ese dinero está debajo del colchón y Dios sabe dónde. Si saliera y se usara, imaginen lo que sería Argentina”.

Las tensiones del tipo de cambio

El fortalecimiento del peso se explica en parte por los ingresos estacionales de la cosecha de soja y por un reciente desembolso de 12.000 millones del FMI, que reforzó las reservas del BCRA. Además, el carry trade y la entrada de capitales extranjeros ayudaron a sostener la moneda local.

Aun así, algunos economistas advierten que esta apreciación puede no ser sostenible. “Este tipo de cambio más apreciado puede no ser compatible con los fundamentos reales que hacen sostenible la cuenta corriente”, explicó Guido Sandleris, ex titular del Banco Central, a la agencia Bloomberg.

En la cultura económica argentina, es natural la acumulación de dólares como forma de resguardo y ahorro, sobre todo en la clase media y alta, y una propensión tendiente a cero a sacarlos del colchón y mucho menos a utilizarlos para cubrir gastos corrientes.

La incógnita es si la crisis, la falta de pesos y las medidas que el Gobierno puede tomar alcanzan para cambiar la cultura económica argentina.