Elecciones 2025: ¿Sos presidente o vice de mesa? Así será la capacitación y el pago por tu desempeño

Desde el 6 y hasta el 24 de octubre , la Secretaría Electoral Nacional brindará un espacio de formación presencial para las personas que deben desempeñarse como presidente y vicepresidente en las próximas Elecciones 2025 .

El domingo 26 de octubre habrá elecciones de medio término en el país y en la provincia de Mendoza . Allí se elegirán Diputados Nacionales, Diputados y Senadores Provinciales, y en 12 de los 18 departamentos habrá que elegir concejales, mientras que los 6 restantes decidieron desdoblar sus elecciones y postergaron esta elección para febrero del 2026.

Cabe aclarar que, cuando el ciudadano concurra a votar, se encontrará con 2 urnas : una para votar a los candidatos a Diputados Nacionales y otra diferente para la elección de legisladores provinciales. El Presidente de mesa, una vez que corrobore la identidad del votante, le entregará 2 modelos diferentes de Boleta Única Papel . Una para marcar los candidatos que desea enviar al Congreso Nacional y otra, que utiliza exactamente el mismo modo de elección, para marcar las preferencias provinciales y municipales.

Quienes deban votar en Maipú; Lujan de Cuyo; San Rafael; Rivadavia; La Paz y Santa Rosa, en la BUP provincial , solo encontrarán los cargos a Diputado y Senador, ya que estos departamentos decidieron desdoblar su elección para concejales y la realizarán en febrero de 2026. Los restantes 12 departamentos de Mendoza tendrán habilitada la boleta completa .

En este contexto, la Secretaría Electoral de Mendoza lanzó el cronograma de capacitación para las personas que van a desempeñarse como autoridad de mesa el próximo 26 de octubre. Estos espacios de formación de manera presencial son fundamentales para garantizar el desarrollo correcto de los comicios y el fortalecimiento democrático de la provincia.

urnas.png Elecciones 2025.

¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las Elecciones 2025?

Es importante aclarar que quienes hagan las capacitaciones cobrarán por ser autoridad de mesa $80.000 por su día de trabajo, mientras que aquellas personas que sean autoridad de mesa y no hagan las capacitaciones recibirán $40.000 como pago por su desempeño en las elecciones.

Para mayor información sobre las Elecciones 2025 puedan obtenerlas a través de la cuenta de Instagram oficial de la Secretaría Electoral de Mendoza: @secretariaelectoralmendoza o por teléfono vía WhatApp al 2615406578.

Cronograma de capacitación de cara a las Elecciones 2025