29 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Secretaria Electoral Nacional

Elecciones 2025: ¿Sos presidente o vice de mesa? Así será la capacitación y el pago por tu desempeño

El domingo 26 de octubre habrá Elecciones 2025 de medio término en el país y en Mendoza. ¿Cuándo se llevará cabo la capacitación, según el departamento?

Elecciones 2025 en el país.

Elecciones 2025 en el país.

Foto: Cristian Lozano

El domingo 26 de octubre habrá elecciones de medio término en el país y en la provincia de Mendoza. Allí se elegirán Diputados Nacionales, Diputados y Senadores Provinciales, y en 12 de los 18 departamentos habrá que elegir concejales, mientras que los 6 restantes decidieron desdoblar sus elecciones y postergaron esta elección para febrero del 2026.

Cabe aclarar que, cuando el ciudadano concurra a votar, se encontrará con 2 urnas: una para votar a los candidatos a Diputados Nacionales y otra diferente para la elección de legisladores provinciales. El Presidente de mesa, una vez que corrobore la identidad del votante, le entregará 2 modelos diferentes de Boleta Única Papel. Una para marcar los candidatos que desea enviar al Congreso Nacional y otra, que utiliza exactamente el mismo modo de elección, para marcar las preferencias provinciales y municipales.

Quienes deban votar en Maipú; Lujan de Cuyo; San Rafael; Rivadavia; La Paz y Santa Rosa, en la BUP provincial, solo encontrarán los cargos a Diputado y Senador, ya que estos departamentos decidieron desdoblar su elección para concejales y la realizarán en febrero de 2026. Los restantes 12 departamentos de Mendoza tendrán habilitada la boleta completa.

En este contexto, la Secretaría Electoral de Mendoza lanzó el cronograma de capacitación para las personas que van a desempeñarse como autoridad de mesa el próximo 26 de octubre. Estos espacios de formación de manera presencial son fundamentales para garantizar el desarrollo correcto de los comicios y el fortalecimiento democrático de la provincia.

urnas.png
Elecciones 2025.

Elecciones 2025.

¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las Elecciones 2025?

Es importante aclarar que quienes hagan las capacitaciones cobrarán por ser autoridad de mesa $80.000 por su día de trabajo, mientras que aquellas personas que sean autoridad de mesa y no hagan las capacitaciones recibirán $40.000 como pago por su desempeño en las elecciones.

Para mayor información sobre las Elecciones 2025 puedan obtenerlas a través de la cuenta de Instagram oficial de la Secretaría Electoral de Mendoza: @secretariaelectoralmendoza o por teléfono vía WhatApp al 2615406578.

Cronograma de capacitación de cara a las Elecciones 2025

  • Capital: 20, 21, 22 y 23 de octubre de 10 a 16 hs en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Capital (9 de julio 500, 7.º píso)
  • General Alvear: 21 de octubre de 10 a 15:30 hs en el Salón de Usos Múltiples de esa comuna, ubicado en Av. Alvear Oeste 550.
  • Godoy Cruz: 06 y 13 de octubre a las 9:00, 11:00, 14:00 o 16:00 hs. En el Cine Teatro Plaza, ubicado en Calle Colon 27.
  • Guaymallén: 9 y 15 de octubre a las 9:00, 11:00, 14:00 o 16:00 hs. En el Espacio Cultural Julio Le Park – Sala Tejada Gómez
  • Junín: 13 de octubre 10:00 hs. En el Salón Cervantes, ubicado en calle San Martín 151 de esa comuna.
  • La Paz: 15 de octubre 10:00 hs. Salón H. Concejo Deliberante, ubicado en Galigniana y Belgrano, Municipalidad de La Paz, 1° y 2° piso, Ala Oeste.
  • Las Heras: 8 y 9 de octubre a las 9:00; 11:00, 14:00 y 16:00 hs. En la Sala Cultural Islas Malvinas Argentinas, San Miguel 1540
  • Lavalle: 21 de octubre a las 10:00 hs. En la Casa de la Cultura Juanita Vera, Centro de Congresos y Exposiciones – Salón Rojo
  • Luján de Cuyo: 15 y 16 de octubre a las 10:00, 14:00 y 16:00 hs. En el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Luján de cuyo ubicado en calle Boedo 505, de Carrodilla.
  • Maipú: 13 y 14 de octubre a las 9:00, 11:00, 14:00 o 16:00 hs. En el Auditorio Marciano Cantero, ubicado en Mercedes Tomasa de San Martín 1050, Maipú.
  • Malargüe: 20 de octubre a las 10:00 hs o 15:30 hs. En el Centro de Congresos y Exposiciones – Salón Rojo, Ruta 40 norte.
  • Rivadavia: 13 de octubre a las 16:00 hs. En el Teatro Municipal Luis Encio Bianchi – Ubicado en la municipalidad de Rivadavia, Aristóbulo del Valle y Lavalle.
  • San Carlos: 9 de octubre a las 10:00 hs. Centro de la Cultura Eugenio Bustos, Bonfanti y Arenales.
  • San Martín: 20 de octubre a las 9:00, 11:00, 14:00 o 16:00 hs. En el Instituto de Educación Superior Docente y Técnica 9-001 de General San Martín, ubicado en las calles Chubut y Balcarce.
  • San Rafael: 22 o 23 de octubre a las 9:00, 11:00, 14:00 o 16:00 hs. En el Anfiteatro Central Chacho Santa Cruz (Parque Central Hipólito Yrigoyen) ubicado en calle Montecaseros 1720.
  • Santa Rosa: 15 de octubre a las 16:00 hs. En el Salón Municipal, ubicado en calle 7 de diciembre 280.
  • Tunuyán: 7 de octubre a las 16:00 hs. En el auditorio municipal Dr. Jorge Raúl Silvano, ubicado en Leandro N Alem 748.
  • Tupungato: 7 de octubre, 10:00 hs. En el Hotel Turismo Tupungato, Belgrano 1060.
