DEBER CÍVICO

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cómo saber si soy presidente de mesa?

La designación de las autoridades de mesa en la provincia de Mendoza y el país está regulada por el Código Electoral. Quiénes serán autoridades en estas elecciones 2025.

Por Cecilia Zabala

El próximo domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones 2025 nacionales y provinciales en Mendoza, en las que se renovarán diputados nacionales, diputados y senadores provinciales y concejales. En este contexto, muchos electores se preguntan: ¿cómo saber si fueron elegidos como autoridades de mesa?

Cómo se designan las autoridades de mesa para estas elecciones 2025

El Código Electoral Nacional establece que la designación de las autoridades de mesa se realiza de manera aleatoria mediante sistemas informáticos, priorizando a quienes tengan mayor nivel de instrucción y edad adecuada. También se tiene en cuenta a las personas capacitadas previamente y a quienes se inscribieron en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

Para ser autoridad de mesa es necesario:

  • Tener entre 18 y 70 años.

  • Estar habilitado para votar y figurar en el padrón.

  • Vivir en la misma sección electoral.

  • Saber leer y escribir.

La designación se notifica por correo oficial, a través de un telegrama, o a través de los organismos de seguridad provinciales y nacionales.

Viáticos y capacitación

El esquema de pago también fue actualizado en estas elecciones 2025. El presidente y el vicepresidente primero recibirán viáticos financiados por la Nación, mientras que el vicepresidente segundo será cubierto por la Provincia. “El costo del viático del vice segundo lo asume la provincia, y la Nación paga el presidente y el vicepresidente primero”, señaló Garay.

Cada autoridad percibirá $40.000 por el trabajo el día de la elección. A esto se sumarán otros $40.000 en caso de realizar la capacitación obligatoria, lo que eleva el monto total a $80.000. La Junta Electoral ya trabaja en la logística: “Estamos predisponiendo en cada departamento un lugar para que vayan los miembros de la justicia federal, electoral y provincial para capacitar”, explicó el funcionario.

ELECCIONES PASO PROVINCIALES 2023 1.jpeg
En estas elecciones 2025, en la provincia de Mendoza, habrá un presidente de mesa y dos vicepresidentes.

Pagos digitales por primera vez

Otro cambio significativo es la modalidad de pago. Por primera vez, los viáticos podrán cobrarse a través de billeteras virtuales, algo que reemplazará el sistema tradicional de cheques o transferencias gestionadas por el Correo Argentino.

¿Puedo renunciar a ser autoridad de mesa?

Se puede renunciar solicitando su excusación en el Sistema de Excusaciones de Autoridades de Mesa. Según informa el sitio, las razones de la renuncia deben estar debidamente fundadas, y podrá asimismo consultar el estado del trámite de su solicitud efectuada con anterioridad.

Aunque se aclara que “la mera presentación de esta solicitud de excusación no implica la aprobación de la misma” ya que será revisada por la Justicia Electoral y eventualmente aceptada o rechazada en función de la documentación presentada.

La “excusación” se deberá presentar dentro de los tres días después de recibida la notificación de designación. Transcurrido ese lapso solo se admite la excusación por “causas ocurridas con posterioridad”.

¿En qué caso se puede ausentar como autoridad de mesa?

  • Enfermedad, que esté justificada, presentando un certificado médico del servicio de sanidad nacional o médico oficial, provincial o municipal y, si no hay, de un médico particular
  • Fuerza mayor, que esté justificada.
  • Desempeñar funciones en un partido político, que se acredita con un certificado de las autoridades del respectivo cuadro partidario.

Cuál es la sanción por ausentarse sin aviso

El Código Electoral Nacional, en su artículo 132, expresa que “se penará con prisión de 6 meses a 2 años a los funcionarios creados por esta ley y a los electores designados para el desempeño de funciones que, sin causa justificada, dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o en caso de hacer hicieran abandono de ellas”.

