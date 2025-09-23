Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Qué hago si perdí el DNI?

Las elecciones 2025 se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre a nivel nacional y a nivel provincial , de forma concomitante. En este contexto es importante conocer cuales son las reglamentaciones establecidas para actuar cuando un elector pierde o sufre el robo de su DNI antes de las elecciones.

Según la Cámara Nacional Electoral, el elector o electora que haya extraviado su DNI o fuese robado no podrá emitir su voto, ya que no cuenta con el documento con el cuál corresponde acreditar su identidad ante la autoridad de mesa y los fiscales.

elecciones 2025 La Corte analiza el planteo del Partido Justicialista y se demora la oficialización de boletas en Godoy Cruz

Entrevista Julio Cobos: "No hacía falta una alianza electoral con La Libertad Avanza en Mendoza"

Por ello hay que justificar la ausencia de los comicios en un lapso de 60 días ante el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. Allí deberá presentar la denuncia policial que da cuenta de su justificación. Una vez dentro del sitio web, deberá adjuntar número de DNI, género y distrito.

Según el artículo 11 del Código Electoral, el elector también puede pedir amparo al juez federal con competencia electoral para que le sea entregado su documento cívico retenido indebidamente por un tercero.

Elecciones 2025: con qué documentos puedo ir a votar

Los Documento Nacional de Identidad habilitados para votar en las elecciones son:

Libreta de enrolamiento.

Libreta cívica.

DNI libreta verde.

Tarjeta del DNI libreta celeste.

Nuevo DNI tarjeta: es autorizado para votar aunque contenga la leyenda “no válido para votar”.

documentos para votar, elecciones 2023, paso 2023.jfif

Cabe mencionar que sólo se permite votar con la misma versión con la que se figura en el padrón o con una posterior. El DNI digital no es un documento que permita acreditar identidad ante las autoridades electorales y fiscales.

No se considera probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite.