Elecciones 2025: qué pasa con el voto en blanco y cómo se contabiliza

Argentina vuelve a las urnas el 26 de octubre

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas en todo el país . En Mendoza, los ciudadanos deberán elegir cinco diputados nacionales , además de 24 diputados y 19 senadores provinciales , y en 12 departamentos también se renovarán la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes .

Este año se votará con boleta única por primera vez en el país (en Mendoza ya se implementó en 2023), por lo tanto hay confusión ciudadana respecto a cómo ejercer el voto en blanco y cómo se contabiliza en estos comicios.

Todo lo que tenés que saber

El voto en blanco es un voto válido , ya que implica que el elector decide no elegir ninguna de las opciones disponibles . Según la Cámara Nacional Electoral, expresa disconformidad con todos los candidatos y propuestas .

Con el sistema de boleta única de papel , se considera voto en blanco cuando no se marca ningún casillero en una categoría . Si se marca una y se deja otra sin opción, se contabiliza en blanco solo en la categoría vacía .

Gustavo Castiñeira de Dios, Presidente de la Cámara Federal, junta electoral, boleta unica Si no se marca ningún casillero en una o todas las categorías, se considerará voto en blanco. Foto: Prensa Poder Judicial

Cómo se cuentan los votos en blanco en las elecciones 2025

En las PASO , los votos en blanco se suman al total de votos válidos emitidos . Por lo tanto, influyen en el cálculo del piso del 1,5% para competir en las generales .

En las elecciones generales, los votos en blanco no se incluyen en el cálculo de porcentajes. Solo se cuentan los votos afirmativos válidamente emitidos (los que eligen una opción).

Aclaración: en 2025 no habrá PASO ni en Mendoza ni en el país, porque tanto la Legislatura local como el Congreso decidieron suspenderlas por este año. De todos modos, la diferencia en el tratamiento del voto en blanco entre primarias y generales es clave para comprender el sistema.

Ejemplo: Si en una mesa hay 12 votantes, cinco votan por A, tres por B y uno por C, mientras que tres lo hacen en blanco:

En las PASO: A = 41,6%, B = 25%, C = 8,3%, blancos = 25%.

A = 41,6%, B = 25%, C = 8,3%, blancos = 25%. En las generales: A = 55,5%, B = 33,3%, C = 11,1%. Los tres votos en blanco no se cuentan en el porcentaje final.

elecciones, urna, voto Elecciones 2025: Argentina vuelva a las urnas el 26 de octubre.

Elecciones 2025: otras categorías de votos

En las elecciones también se distinguen otras clases de votos:

Voto válido: incluye a los afirmativos (cuando se marca una opción en la boleta) y los en blanco .

incluye a los (cuando se marca una opción en la boleta) y los . Voto nulo: cuando se usa una boleta no oficializada o se marca más de una opción en la misma categoría. También se anula si se rompe de modo que impida identificar la opción, si contiene inscripciones ajenas o si se incluyen objetos extraños en la urna.

cuando se usa una o se marca más de una opción en la misma categoría. También se anula si se rompe de modo que impida identificar la opción, si contiene inscripciones ajenas o si se incluyen objetos extraños en la urna. Voto recurrido: cuando un fiscal partidario cuestiona la validez de un sufragio, quedando a resolución de la autoridad electoral.

cuando un de un sufragio, quedando a resolución de la autoridad electoral. Voto impugnado: cuando se duda de la identidad del elector antes de sufragar; se coloca en un sobre especial y se define en el escrutinio definitivo.

Embed - Elecciones Nacionales 2025 | Pasos para votar con la BUP (Dos categorías)

Particularidad en Mendoza en las elecciones 2025: dos urnas y dos boletas únicas

En las elecciones del 26 de octubre de 2025 habrá en Mendoza dos urnas distintas y dos boletas únicas:

Una de color nacional para elegir a diputados nacionales .

para elegir a . Otra de color provincial para elegir a legisladores provinciales y, en los 12 departamentos que unificaron, también a los concejales.

Esto significa que un elector puede votar en blanco en una categoría y no en otra, ya que las decisiones se contabilizan por separado.