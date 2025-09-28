Elecciones 2025 en San Martín: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre se realizarán en Mendoza las elecciones 2025, en las que se renovarán cinco bancas de diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos entre los cuatro distritos electorales. También se elegirá la mitad de los concejales en doce departamentos. En esta nota, te contamos qué se vota en San Martín.
El intendente Raúl Rufeil fue uno de los que decidió unificar los comicios municipales con los provinciales, por lo tanto se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
La boleta única provincial que habrá en San Martín en las elecciones 2025
La particularidad de este turno electoral es que se utilizará la boleta única, tanto a nivel nacional como provincial, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas y deberá depositarlas en dos urnas diferentes.
En el caso de la local, el modelo en San Martín es el siguiente:
Boleta única San Martín, elecciones 2025 Mendoza
Quiénes son los candidatos a concejales en San Martín (por orden de aparición en la boleta)
Fuerza Justicialista Mendoza: Alejandro Ravazzani, Laura Soto, Daniel Vilchez, Evelin Peralta, Emiliano Molina y Noelia Bravo.
Frente Verde: Carolina Gizzi, José Luis Giménez, "Betsy" Reina, José Molina, Yésica Silva y Renzo Mora.
Protectora Fuerza Política: Carlos Fernández, Brenda Escudero, Pablo Almazan, Elena Mesa, David Palma y Lorena Brussatti.
Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Sofía Guevara, Mauricio Alvarado, Soledad Gómez, Santiago Giglio, Facundo Lucero y Emilce Chacón.
Frente Libertario Demócrata: Jaquelina Álvarez, Juan Alberto Aporta, Aldana Pérez Blanc, Stefano Patti, Agustín Vilches y Alicia Araujo.
Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Fernando Alín, Janet Delgado, Susana Kacruz, Alejandro Lucero, Matías Ezequiel Molina y María Milagros Garay.
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Walter Sar Sar, Agostina Zamarian, Romina Bordallo, Néstor Tussedo, Ángeles Ponce y Carlos Abdala.
Partido de los Jubilados: Héctor Santucci, Selena Salinas, Yoel Vita, Sonia Scarton, Gastón Andrada y María Herrera.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Martín
El concejo tiene 12 bancas: 5 de CM, 3 del PJ, 2 de Libres del Sur, 2 de LUM.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Mario César Rivero, Jorge Pedro Fontana y María de los Ángeles Ponce), 2 del PJ (Silvina Marisol Agüero y Lorenzo Ravazzani), 1 de Libres del Sur (Carolina Daiana Gizzi).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más: Beatriz Yolanda Morh (UCR-Cambia Mendoza), Juan Aldo Sergio Dubé (UCR-Cambia Mendoza), Leonardo Rubén Vilchez (Partido Justicialista-Unión Por la Patria), Érica Elizabeth Giménez (Libres del Sur), Andrea Paola Sacre (La Unión Mendocina) y Cristian Adrián Milio (La Unión Mendocina).
Candidatos en la Segunda Sección Electoral
Senadores Provinciales
Frente Fuerza Justicialista: Luis Novillo, Luz Llorens, Juan Pablo Gulino, Lorena Guerrero, Luis Zacca.
Frente Verde: Manuel Verdaguer, Analía Pallero, Andrés Rovira, Melisa Del Castillo, Laura Chacón.