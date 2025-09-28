28 de septiembre de 2025
Elecciones 2025 en San Martín: estas son las boletas que te encontrarás para votar

En San Martín habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales y concejales. Los detalles.

Conocé las boletas que encontrarás en tu mesa de San Martín el 26 de octubre.

Por Sitio Andino Política

El 26 de octubre se realizarán en Mendoza las elecciones 2025, en las que se renovarán cinco bancas de diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos entre los cuatro distritos electorales. También se elegirá la mitad de los concejales en doce departamentos. En esta nota, te contamos qué se vota en San Martín.

El intendente Raúl Rufeil fue uno de los que decidió unificar los comicios municipales con los provinciales, por lo tanto se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Leé también: Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

La boleta única provincial que habrá en San Martín en las elecciones 2025

La particularidad de este turno electoral es que se utilizará la boleta única, tanto a nivel nacional como provincial, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas y deberá depositarlas en dos urnas diferentes.

En el caso de la local, el modelo en San Martín es el siguiente:

Boleta única San Martín, elecciones 2025 Mendoza

Quiénes son los candidatos a concejales en San Martín (por orden de aparición en la boleta)

  • Fuerza Justicialista Mendoza: Alejandro Ravazzani, Laura Soto, Daniel Vilchez, Evelin Peralta, Emiliano Molina y Noelia Bravo.
  • Frente Verde: Carolina Gizzi, José Luis Giménez, "Betsy" Reina, José Molina, Yésica Silva y Renzo Mora.
  • Protectora Fuerza Política: Carlos Fernández, Brenda Escudero, Pablo Almazan, Elena Mesa, David Palma y Lorena Brussatti.
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Sofía Guevara, Mauricio Alvarado, Soledad Gómez, Santiago Giglio, Facundo Lucero y Emilce Chacón.
  • Frente Libertario Demócrata: Jaquelina Álvarez, Juan Alberto Aporta, Aldana Pérez Blanc, Stefano Patti, Agustín Vilches y Alicia Araujo.
  • Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Fernando Alín, Janet Delgado, Susana Kacruz, Alejandro Lucero, Matías Ezequiel Molina y María Milagros Garay.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Walter Sar Sar, Agostina Zamarian, Romina Bordallo, Néstor Tussedo, Ángeles Ponce y Carlos Abdala.
  • Partido de los Jubilados: Héctor Santucci, Selena Salinas, Yoel Vita, Sonia Scarton, Gastón Andrada y María Herrera.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Martín

El concejo tiene 12 bancas: 5 de CM, 3 del PJ, 2 de Libres del Sur, 2 de LUM.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Mario César Rivero, Jorge Pedro Fontana y María de los Ángeles Ponce), 2 del PJ (Silvina Marisol Agüero y Lorenzo Ravazzani), 1 de Libres del Sur (Carolina Daiana Gizzi).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más: Beatriz Yolanda Morh (UCR-Cambia Mendoza), Juan Aldo Sergio Dubé (UCR-Cambia Mendoza), Leonardo Rubén Vilchez (Partido Justicialista-Unión Por la Patria), Érica Elizabeth Giménez (Libres del Sur), Andrea Paola Sacre (La Unión Mendocina) y Cristian Adrián Milio (La Unión Mendocina).

Candidatos en la Segunda Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Luis Novillo, Luz Llorens, Juan Pablo Gulino, Lorena Guerrero, Luis Zacca.
  • Frente Verde: Manuel Verdaguer, Analía Pallero, Andrés Rovira, Melisa Del Castillo, Laura Chacón.
  • Protectora: Mario Prospiti, Estela Fanny Arrieta, Claudio Contrera, Melisa Cosimano, Viviana Llorenz.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Martín Rodríguez, Verónica Paiz, Mario Daniel Luna, Vanesa Elizabeth Jerez, Jésica Yamila Bustos.
  • Frente Libertario Demócrata: Damián Córdoba, Adriana Alicia Saini, Jorge Mackern, Mariam Moreno, Zulma Barrera.
  • Provincias Unidas: Daniel Ignacio Diserio, Erika Vanesa Gitto, Diego Gabriel Menci, Corina Roxana Carusso, Darío Rubé González.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Franco Martín, Roberto Morgante.
  • Partido de los Jubilados: Luis Ghisleni, Sofía Benegas, Fabián Soto, Mabel Jofré, Edgardo Frías.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Matías Montes, Aixa Moreno, Rolando Firmani, Ana Sevilla, Carola Rita Flores, Julio Armando Ortíz.
  • Frente Verde: Alejandro Verón, Marina Molina, Érica Giménez, Miguel Marchetta, Sofía Porte, Ricardo González.
  • Protectora: Emir Moisés Nasiff, Ernestina Clara Varela, Ever Llano, Johanna Fragapane, Javier Alberto Kader, Paula Andreina Tripi.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Tupac Coletti Roumeu, Daniela Luna, Carmen Marcela Callier, Pablo Antonio Cucchi, Julián Lentz, Vanesa Soledad Padilla.
  • Frente Libertario Demócrata: Bello Fabián, Adriana Bortolozzo, Valentina Zenocrati, Sergio Raúl Luna, Analía Lorena Oyola, Eduardo Díaz.
  • Provincias Unidas: Gerardo Santarelli, Lorena Rippari, Javier Jofré, Melina López, Mario Rodríguez, Marcia Lazari.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver, Cecilia Soler, Lucas Marcel Villar, Melina Ibañez Costa.
  • Partido de los Jubilados: María Isabel Grosso, Salvador Buonasorte, Gladys Lucero, Marcelo Marroquín, Fabiana Guerrero, Alberto Godoy.

La boleta única nacional en las elecciones 2025 en Mendoza

Además de la boleta provincial, en la Ciudad de Mendoza, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Los candidatos a diputado nacional en las elecciones 2025 en Mendoza

Frente Fuerza Justicialista

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Diputados Nacionales
  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop
