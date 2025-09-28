Elecciones 2025 en San Martín: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Conocé las boletas que encontrarás en tu mesa de San Martín el 26 de octubre.

El 26 de octubre se realizarán en Mendoza las elecciones 2025 , en las que se renovarán cinco bancas de diputados nacionales , además de 24 diputados y 19 senadores provinciales , distribuidos entre los cuatro distritos electorales. También se elegirá la mitad de los concejales en doce departamentos. En esta nota, te contamos qué se vota en San Martín .

El intendente Raúl Rufeil fue uno de los que decidió unificar los comicios municipales con los provinciales , por lo tanto se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de San Martín, se elegirán seis concejales, que asumirán en 2026 y finalizarán su mandato en 2030. La renovación de la otra mitad del Concejo Deliberante se votará en las elecciones de 2027.

Además, la comuna del Este integra —junto a Maipú, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz— la Segunda Sección Electoral , donde se elegirán cinco senadores y seis diputados provinciales.

La boleta única provincial que habrá en San Martín en las elecciones 2025

La particularidad de este turno electoral es que se utilizará la boleta única, tanto a nivel nacional como provincial, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas y deberá depositarlas en dos urnas diferentes.

En el caso de la local, el modelo en San Martín es el siguiente:

Boleta única San Martín, elecciones 2025 Mendoza

Quiénes son los candidatos a concejales en San Martín (por orden de aparición en la boleta)

Fuerza Justicialista Mendoza: Alejandro Ravazzani, Laura Soto, Daniel Vilchez, Evelin Peralta, Emiliano Molina y Noelia Bravo.

Frente Verde: Carolina Gizzi, José Luis Giménez, "Betsy" Reina, José Molina, Yésica Silva y Renzo Mora .

. Protectora Fuerza Política: Carlos Fernández, Brenda Escudero, Pablo Almazan, Elena Mesa, David Palma y Lorena Brussatti .

. Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Sofía Guevara, Mauricio Alvarado, Soledad Gómez, Santiago Giglio, Facundo Lucero y Emilce Chacón .

. Frente Libertario Demócrata: Jaquelina Álvarez, Juan Alberto Aporta, Aldana Pérez Blanc, Stefano Patti, Agustín Vilches y Alicia Araujo .

. Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Fernando Alín, Janet Delgado, Susana Kacruz, Alejandro Lucero, Matías Ezequiel Molina y María Milagros Garay.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Walter Sar Sar, Agostina Zamarian, Romina Bordallo, Néstor Tussedo, Ángeles Ponce y Carlos Abdala .

. Partido de los Jubilados: Héctor Santucci, Selena Salinas, Yoel Vita, Sonia Scarton, Gastón Andrada y María Herrera.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Martín

El concejo tiene 12 bancas: 5 de CM, 3 del PJ, 2 de Libres del Sur, 2 de LUM.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Mario César Rivero, Jorge Pedro Fontana y María de los Ángeles Ponce), 2 del PJ (Silvina Marisol Agüero y Lorenzo Ravazzani), 1 de Libres del Sur (Carolina Daiana Gizzi).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más: Beatriz Yolanda Morh (UCR-Cambia Mendoza), Juan Aldo Sergio Dubé (UCR-Cambia Mendoza), Leonardo Rubén Vilchez (Partido Justicialista-Unión Por la Patria), Érica Elizabeth Giménez (Libres del Sur), Andrea Paola Sacre (La Unión Mendocina) y Cristian Adrián Milio (La Unión Mendocina).

Candidatos en la Segunda Sección Electoral

Senadores Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Luis Novillo, Luz Llorens, Juan Pablo Gulino, Lorena Guerrero, Luis Zacca.

Frente Verde: Manuel Verdaguer, Analía Pallero, Andrés Rovira, Melisa Del Castillo, Laura Chacón.

Protectora: Mario Prospiti, Estela Fanny Arrieta, Claudio Contrera, Melisa Cosimano, Viviana Llorenz.

Frente de Izquierda - Unidad: Martín Rodríguez, Verónica Paiz, Mario Daniel Luna, Vanesa Elizabeth Jerez, Jésica Yamila Bustos.

Frente Libertario Demócrata: Damián Córdoba, Adriana Alicia Saini, Jorge Mackern, Mariam Moreno, Zulma Barrera.

Provincias Unidas: Daniel Ignacio Diserio, Erika Vanesa Gitto, Diego Gabriel Menci, Corina Roxana Carusso, Darío Rubé González.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Franco Martín, Roberto Morgante .

. Partido de los Jubilados: Luis Ghisleni, Sofía Benegas, Fabián Soto, Mabel Jofré, Edgardo Frías.

Diputados Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Matías Montes, Aixa Moreno, Rolando Firmani, Ana Sevilla, Carola Rita Flores, Julio Armando Ortíz.

Frente Verde: Alejandro Verón, Marina Molina, Érica Giménez, Miguel Marchetta, Sofía Porte, Ricardo González .

. Protectora: Emir Moisés Nasiff, Ernestina Clara Varela, Ever Llano, Johanna Fragapane, Javier Alberto Kader, Paula Andreina Tripi.

Frente de Izquierda - Unidad: Tupac Coletti Roumeu, Daniela Luna, Carmen Marcela Callier, Pablo Antonio Cucchi, Julián Lentz, Vanesa Soledad Padilla.

Frente Libertario Demócrata: Bello Fabián, Adriana Bortolozzo, Valentina Zenocrati, Sergio Raúl Luna, Analía Lorena Oyola, Eduardo Díaz.

Provincias Unidas: Gerardo Santarelli, Lorena Rippari, Javier Jofré, Melina López, Mario Rodríguez, Marcia Lazari.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver, Cecilia Soler, Lucas Marcel Villar, Melina Ibañez Costa .

. Partido de los Jubilados: María Isabel Grosso, Salvador Buonasorte, Gladys Lucero, Marcelo Marroquín, Fabiana Guerrero, Alberto Godoy.

La boleta única nacional en las elecciones 2025 en Mendoza

Además de la boleta provincial, en la Ciudad de Mendoza, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Los candidatos a diputado nacional en las elecciones 2025 en Mendoza

Frente Fuerza Justicialista

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Flor Destéfanis

Fernando Ubieta

Frente Verde

Diputados Nacionales

Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugar Chappel

Oriana Torres

Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

Carolina Jacky

Sebastián Zelada

María Inés Rojas

Mateo Matas

Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

Susana Barros

Fernando Flores

Pamela Miranda

Nahuel Díaz

Lis López

Frente Libertario Demócrata

Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Ángeles Bermejo

Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza