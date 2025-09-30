Milagroso rescate de una familia tras un incendio en una casa de Godoy Cruz

Una familia fue rescatada milagrosamente luego de un excelente trabajo policial y de Bomberos de Godoy Cruz, cuando un incendio afectó a una casa , dejando como saldo a cinco personas heridas, entre ellas, dos menores de edad que quedaron internados en el hospital Notti.

El incendio ocurrió cerca de las 23 del lunes en el barrio Sarmiento de Godoy Cruz y los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado debieron asistir a dos mujeres junto a dos menores de 2 y 10 años, en tanto que también fue asistido un policía.

Uno de los efectivos que participó del operativo se transformó en héroe, quien rompió un vidrio de una ventana y con ayuda de bomberos, irrumpió a la vivienda para salvar a una mujer que había quedado atrapado en el lugar.

Según fuentes policiales, a la hora mencionada distintos llamados al 911 alertaron sobre un incendio en el monoblock 6 del barrio Sarmiento, sobre calle Mar del Plata, en el oeste de Godoy Cruz.

Incendio en una casa de Godoy Cruz El incendio dejó pérdidas totales, entre ellas, una moto.

Cuando la policía llegó al lugar, los vecinos, desesperados, les pidieron a los auxiliares que asistieran a una mujer que estaba en el interior del hogar.

Entonces, el efectivo no dudó. Primero rompió el vidrio de la ventana y luego irrumpió en el hogar.

Tras esta acción, el efectivo fue asistido por Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, quienes lo ayudaron para rescatar a la víctima.

A esa altura, los dos menores ya habían podido salir de la casa, aunque sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono, por lo que debieron ser llevados al hospital Notti, donde quedaron internados por precaución.

Además, los médicos también atendieron a la mujer rescatada, quien sufrió intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de primer grado.

incendio casa godoy cruz

En tanto que otra mujer de 58 años también sufrió una intoxicación y el efectivo que irrumpió en el hogar, fue derivado a la Clínica Francesa.

En la escena del incendio trabajaron bomberos voluntarios de Godoy Cruz, del Cuartel Central, efectivos policiales de esa jurisdicción y Defensa Civil, entre otros.

Ahora la justicia investiga la causa del siniestro. En ese sentido, fuentes policiales dijeron que el fuego causó pérdidas totales en el comedor y living de la casa, en tanto que también se incendió una moto.