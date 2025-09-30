Cuatro heridos tras un choque frontal en Alta Montaña

Cuatro personas debieron ser trasladadas de urgencia a un hospital tras un choque frontal ocurrido en horas de la madrugada en Alta Montaña , en tanto que la policía debió trabajar durante horas para organizar el tránsito en el corredor internacional.

El accidente vial ocurrió minutos después de las 2 de este martes en Ruta 7, a la altura del kilómetro 1.175, en Alta Montaña, donde chocaron un camión y un auto en el que viajaban cuatro personas.

Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes del rodado fueron trasladados al hospital con politraumatismos , en tanto que entre ellos había una mujer con fracturas en distintas partes del cuerpo.

Según las primeras pericias, el camión, un Scania G410 que estaba al mando de un joven de 23 años, circulaba por el corredor internacional hacia el este cuando, según testigos , intentó sobrepasar a un colectivo y otro camión, embistiendo de frente a un Fiat Siena que circulaba en sentido contrario.

El Siena era manejado por un hombre de 50 años y en el interior del coche viajaban dos mujeres de 50 y 51 años, junto a un joven de 26. Todos sufrieron heridas y debieron ser asistidos de urgencia.

Bomberos rescataron a cada uno de estos ocupantes y tras ser asistidos, en primera instancia, por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado, los trasladaron al hospital de Uspallata.

En la escena del accidente vial trabajó la Guardia Urbana Municipal y también Científica, entre otros. El control de alcoholemia arrojó resultado negativo para ambos conductores.

En tanto que personal de la Comisaría 23 de Uspallata realizó las actuaciones de rigor en la escena del siniestro.