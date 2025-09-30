30 de septiembre de 2025
Apuñalaron a un menor para robarle la bicicleta en Las Heras

Un menor fue apuñalado durante un robo en Las Heras, donde tres delincuentes le sustrajeron su bicicleta. No hay detenidos.

 Por Pablo Segura

Un menor de 17 años fue víctima de un violento robo en Las Heras, donde al menos tres sujetos lo golpearon y apuñalaron para sustraerle su bicicleta, en la cual luego escaparon, dejando a la víctima malherida en la vía pública.

El hecho ocurrió a las 20.30 de este lunes y la víctima, de quien se reserva su identidad por ser menor de edad, permanece internada, aunque afortunadamente su estado de salud es bueno.

Los agresores, por su parte, lograron escapar corriendo y uno de ellos lo hizo a bordo de la bicicleta que le robaron a la víctima.

Según consta en el procedimiento realizado por personal policial, la víctima circulaba por Olascoaga y Zapata de Las Heras cuando fue abordado por tres delincuentes armados.

Estos, bajo amenaza, le exigieron al joven que entregara todas sus pertenencias, pero el adolescente se negó y resistió a dar, sobre todo, su bicicleta.

Entonces, los ladrones lo golpearon, lo tiraron al piso y allí lo apuñalaron en una pierna. De acuerdo al relato de testigos, los agresores usaron un cuchillo tipo de cocina para la agresión.

Acto seguido, los maleantes sustrajeron la bicicleta y escaparon. En tanto que el adolescente fue asistido por vecinos y luego por familiares suyos, para finalmente ser llevado a un hospital.

En la escena trabajaron efectivos de la Unidad Investigativa de Ciudad, con el objetivo de encontrar testimonios importantes para el desarrollo de la pesquisa. No obstante, por el momento no hay detenidos.

