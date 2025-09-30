Apuñalaron a un menor para robarle la bicicleta en Las Heras

Un menor de 17 años fue víctima de un violento robo en Las Heras , donde al menos tres sujetos lo golpearon y apuñalaron para sustraerle su bicicleta, en la cual luego escaparon, dejando a la víctima malherida en la vía pública.

El hecho ocurrió a las 20.30 de este lunes y la víctima, de quien se reserva su identidad por ser menor de edad, permanece internada, aunque afortunadamente su estado de salud es bueno.

Los agresores, por su parte, lograron escapar corriendo y uno de ellos lo hizo a bordo de la bicicleta que le robaron a la víctima.

Según consta en el procedimiento realizado por personal policial, la víctima circulaba por Olascoaga y Zapata de Las Heras cuando fue abordado por tres delincuentes armados.

Estos, bajo amenaza, le exigieron al joven que entregara todas sus pertenencias, pero el adolescente se negó y resistió a dar, sobre todo, su bicicleta.

Entonces, los ladrones lo golpearon, lo tiraron al piso y allí lo apuñalaron en una pierna. De acuerdo al relato de testigos, los agresores usaron un cuchillo tipo de cocina para la agresión.

Acto seguido, los maleantes sustrajeron la bicicleta y escaparon. En tanto que el adolescente fue asistido por vecinos y luego por familiares suyos, para finalmente ser llevado a un hospital.

En la escena trabajaron efectivos de la Unidad Investigativa de Ciudad, con el objetivo de encontrar testimonios importantes para el desarrollo de la pesquisa. No obstante, por el momento no hay detenidos.