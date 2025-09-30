Triple crimen: las fuerzas de seguridad lograron la detención de "Pequeño J", el presunto autor intelectual

Este martes, fuerzas policiales peruanas y argentinas lograron la detención de "Pequeño J", el presunto autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez . El sospechoso se encontraba en la localidad de Pucusana.

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano , líder narco sospechoso por el triple asesinato que conmocionó al país. "Pequeño J" tenía pedido de captura internacional.

La detención de "Pequeño J" se conoció aproximadamente una hora después del arresto de su persona de confianza, Matías Agustín Ozorio. En total hay nueve detenidos por el triple crimen.

La ministra de Seguridad Nacional , Patricia Bullrich , celebró el trabajo de la Policía de Perú para lograr la captura de sospechoso. "La Dirección Antidrogas detuvo a 'Pequeño J' en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse", publicó.

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen.



La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no… https://t.co/lDlk32XFJt pic.twitter.com/k1IbnjLn1W — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 1, 2025

Quién es "Pequeño J", presunto responsable del triple crimen

Tony Janzen Valverde Victoriano es argentino, tiene 23 años, nació el 11 de septiembre de 1997 y posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.

Se espera que "Pequeño J" y Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido más temprano, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano. Los primeros siete arrestados fueron Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.