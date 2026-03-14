Un cuidacoches fue herido de un disparo por un vecino en Guaymallén Foto: Archivo

Por Luis Calizaya







Un conflicto entre dos hombres terminó con un herido por un disparo de escopeta en Guaymallén. Aunque el hecho aún se encuentra bajo investigación, fuentes policiales indicaron que el episodio se habría originado tras una pelea entre un cuidacoches, la víctima, y un vecino de la zona, quien efectuó los disparos en plena vía pública.

Conflicto barrial en Guaymallén terminó con un herido: los detalles Pasadas las 18 de este sábado, en calle Castellanos 111, entre Brandsen y Costanera, un llamado al 911 alertó sobre un cuidacoches de 47 años, domiciliado en Las Heras, que presentaba heridas en una de sus piernas provocadas por un arma de fuego, tras una discusión con un vecino del lugar.

Tras tomar conocimiento del hecho, los efectivos policiales secuestraron una rifle calibre 12 y localizaron al presunto autor, quien se encontraba en el interior de su vivienda. Con autorización de su madre, la Policía ingresó al domicilio y procedió a su detención.

El caso continúa bajo investigación con la intervención de Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y la fiscalía de turno.

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