La madre de una de las víctimas del triple femicidio duda de que el "Pequeño J" sea el autor intelectual

Sabrina, madre de Morena, una de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, denunció que fue agredida al terminar la última marcha. Apuntó contra la Policía y la Justicia por negligencia e intentos de desviar la investigación , reclamando respuestas concretas.

La mujer en medios nacionales, transmitió el dolor y el cansancio de las familias de las víctimas. “A mí todavía nadie me llamó ”, remarcó, señalando que no recibió información oficial sobre el avance de la causa a pesar del masivo apoyo social.

La agresión , según su testimonio, ocurrió después de la movilización y le provocó golpes que obligaron a realizarse estudios médicos . Su enojo aumentó por la actitud de la Policía Federal durante el episodio: “ En vez de protegernos, dejaron pasar a los que nos atacaron. Las fuerzas son un asco ”, denunció.

Según relató, el hecho se desencadenó por un comentario despectivo de un individuo hacia una de las jóvenes asesinadas: “ Vos no podés venir a decir que eso le pasó por p*** ”, repudió, señalando la falta de respeto hacia las víctimas.

Sabrina, la madre de Morena, una de las víctimas del triple femicidio, habló sobre la tensión que hubo con la policía de Patricia Bullrich ayer en la movilización.

El triple crimen y la investigación judicial

Sabrina rechazó de manera categórica las versiones que vinculan a las jóvenes o a sus familias con actividades ilícitas y exigió a las autoridades investigar a los verdaderos responsables: “No supongan, agárrense de pruebas concretas. Si quieren, investiguen, pero a las tres familias por igual”.

Con dureza, apuntó contra el narcotráfico y la falta de acción del Estado: “¿Por qué no investigan a los narcos? ¿Por qué hay narco peruano acá? Todo lo siguen tapando. Vayan a ese foco”, reclamó.

Detenciones y dudas tras el aberrante crimen

En paralelo, se confirmó la detención de una sexta persona: Ariel Jiménez, de 29 años, acusado de haber cavado el pozo por encargo de la banda. Sin embargo, Sabrina puso en duda la versión oficial sobre el presunto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”. “No creo que sea. Le ven la cara a este muchacho y no es capaz ni de vender un cajón de naranjas”, ironizó.

El crimen, que incluyó torturas y la mutilación de las jóvenes, es investigado como un mensaje mafioso del narcotráfico contra otros vendedores en la Provincia de Buenos Aires. Pero Sabrina aseguró que no piensa guardar silencio pese a las amenazas: “Todo el mundo me dice: ‘¿No tenés miedo?’ ¿Qué miedo voy a tener?”.

Finalmente, confirmó que las tres familias cuentan con el respaldo legal de Fernando Burlando y su socio, quienes asumieron la representación de manera gratuita.