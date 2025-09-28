28 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Bronca y dolor

La madre de una de las víctimas del triple femicidio duda de que el "Pequeño J" sea el autor intelectual

Sabrina, madre de Morena, víctima del triple femicidio de Florencio Varela, denunció agresiones tras la marcha y acusó negligencia policial y judicial.

La mujer en medios nacionales, transmitió el dolor y el cansancio de las familias de las víctimas

La mujer en medios nacionales, transmitió el dolor y el cansancio de las familias de las víctimas

Foto: NA

La mujer en medios nacionales, transmitió el dolor y el cansancio de las familias de las víctimas. “A mí todavía nadie me llamó”, remarcó, señalando que no recibió información oficial sobre el avance de la causa a pesar del masivo apoyo social.

Lee además
La histórica figura de la televisión argentina se mostró conmovida y reflexiva
Se quebró en vivo

Video: Mirtha Legrand expresó su dolor por el triple femicidio de Florencio Varela
La violencia de género es un problema cada vez más alarmante en la sociedad
Alarma

La brutalidad detrás de los femicidios en Mendoza: vidas perdidas y cuerpos invisibilizados
triple crimen, florencio varela, femicidio
Tras el triple femicidio de Florencio Varela, Sabrina denunció que fue agredida al terminar la última marcha

Tras el triple femicidio de Florencio Varela, Sabrina denunció que fue agredida al terminar la última marcha

La agresión, según su testimonio, ocurrió después de la movilización y le provocó golpes que obligaron a realizarse estudios médicos. Su enojo aumentó por la actitud de la Policía Federal durante el episodio: “En vez de protegernos, dejaron pasar a los que nos atacaron. Las fuerzas son un asco”, denunció.

Según relató, el hecho se desencadenó por un comentario despectivo de un individuo hacia una de las jóvenes asesinadas: “Vos no podés venir a decir que eso le pasó por p***”, repudió, señalando la falta de respeto hacia las víctimas.

Embed

El triple crimen y la investigación judicial

Sabrina rechazó de manera categórica las versiones que vinculan a las jóvenes o a sus familias con actividades ilícitas y exigió a las autoridades investigar a los verdaderos responsables: “No supongan, agárrense de pruebas concretas. Si quieren, investiguen, pero a las tres familias por igual”.

femicidio, florencio varela, la matanza
“No supongan, agárrense de pruebas concretas. Si quieren, investiguen, pero a las tres familias por igual”, dijo

“No supongan, agárrense de pruebas concretas. Si quieren, investiguen, pero a las tres familias por igual”, dijo

Con dureza, apuntó contra el narcotráfico y la falta de acción del Estado: “¿Por qué no investigan a los narcos? ¿Por qué hay narco peruano acá? Todo lo siguen tapando. Vayan a ese foco”, reclamó.

Detenciones y dudas tras el aberrante crimen

En paralelo, se confirmó la detención de una sexta persona: Ariel Jiménez, de 29 años, acusado de haber cavado el pozo por encargo de la banda. Sin embargo, Sabrina puso en duda la versión oficial sobre el presunto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”. “No creo que sea. Le ven la cara a este muchacho y no es capaz ni de vender un cajón de naranjas”, ironizó.

pequeño j, femicidio
“No creo que sea. Le ven la cara a este muchacho y no es capaz ni de vender un cajón de naranjas”, ironizó

“No creo que sea. Le ven la cara a este muchacho y no es capaz ni de vender un cajón de naranjas”, ironizó

El crimen, que incluyó torturas y la mutilación de las jóvenes, es investigado como un mensaje mafioso del narcotráfico contra otros vendedores en la Provincia de Buenos Aires. Pero Sabrina aseguró que no piensa guardar silencio pese a las amenazas: “Todo el mundo me dice: ‘¿No tenés miedo?’ ¿Qué miedo voy a tener?”.

Finalmente, confirmó que las tres familias cuentan con el respaldo legal de Fernando Burlando y su socio, quienes asumieron la representación de manera gratuita.

Temas
Seguí leyendo

Video: el descargo de Robertito Funes tras sufrir una agresión mientras cubría la marcha de Ni Una Menos

Triple femicidio en Florencio Varela: desde Bolivia, trasladaron a Buenos Aires al quinto sospechoso

El femicidio de Mendoza similar al triple crimen y que aún está impune

Triple femicidio de Florencio Varela: se conoció la imagen de "Pequeño J"

Investigación del triple femicidio: emitieron un pedido de captura internacional contra un cómplice de Pequeño J

Un documental de Netflix revela los secretos de la prostitución y el narcotráfico

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

Velaron a las tres jóvenes asesinadas en La Matanza y convocaron a una marcha masiva para pedir Justicia

LO QUE SE LEE AHORA
Los procedimientos se realizaron en Las Heras y Godoy Cruz
Patrullajes preventivos

Un amplio operativo policial en Mendoza terminó con cinco detenidos y el secuestro de armas

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza
El clima

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza
CASA PROPIA

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Telekino
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Te Puede Interesar

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave
Congreso

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave

Por Sitio Andino Política
La violencia de género es un problema cada vez más alarmante en la sociedad
Alarma

La brutalidad detrás de los femicidios en Mendoza: vidas perdidas y cuerpos invisibilizados

Por Carla Canizzaro
Los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial
Fuerte presencia policial

Reclamos en San Rafael: vecinos se quedan sin agua por corte de luz y piden solución urgente

Por Sitio Andino Departamentales