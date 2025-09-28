El descargo de Robertito Funes tras sufrir una agresión mientras cubría la marcha de Ni Una Menos

A través de un video en Instagram, relató lo sucedido y expresó su indignación

La agresión a Robertito Funes durante la marcha Ni Una Menos “Bueno, les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y también de fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir e insultar después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia también con los otros medios”, relató el conductor.

Embed Según Funes, la situación se descontroló rápidamente: “De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todo mujeres, insultándome, algunos periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer también de la comunidad LGTB que me empujó y me quiso escupir. Me arañó y todo”.

Visiblemente molesto, el periodista pidió no perder de vista el verdadero motivo de la marcha: “Es lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco".

Embed "Robertito":

Porque Robertito Funes Ugarte fue agredido durante la movilización frente al Congreso pic.twitter.com/J2JMdaY6dw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 27, 2025 Y agregó: "Tres mujeres, tres niñas, fueron asesinadas brutalmente. Vinimos a cubrir la marcha solamente y otra vez la violencia se infiltró y los violentos, los de siempre, que nunca faltan, arruinaron esta marcha que empezó de manera pacífica y terminó con un enfrentamiento innecesario”.