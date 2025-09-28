28 de septiembre de 2025
El descargo de Robertito Funes tras sufrir una agresión mientras cubría la marcha de Ni Una Menos

Robertito Funes relató en redes cómo fue la agresión en la marcha Ni Una Menos por el triple femicidio de las jóvenes. Denunció insultos, empujones y arañazos.

A través de un video en Instagram, relató lo sucedido y expresó su indignación

El periodista Robertito Funes sufrió una grave agresión en la marcha Ni Una Menos este sábado en las inmediaciones del Congreso tras el triple femicidio en Florencio Varela. A través de un video en Instagram, relató lo sucedido y expresó su indignación por el violento episodio que interrumpió la manifestación.

La agresión a Robertito Funes durante la marcha Ni Una Menos

“Bueno, les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y también de fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir e insultar después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia también con los otros medios”, relató el conductor.

Según Funes, la situación se descontroló rápidamente: “De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todo mujeres, insultándome, algunos periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer también de la comunidad LGTB que me empujó y me quiso escupir. Me arañó y todo”.

Visiblemente molesto, el periodista pidió no perder de vista el verdadero motivo de la marcha: “Es lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco".

Y agregó: "Tres mujeres, tres niñas, fueron asesinadas brutalmente. Vinimos a cubrir la marcha solamente y otra vez la violencia se infiltró y los violentos, los de siempre, que nunca faltan, arruinaron esta marcha que empezó de manera pacífica y terminó con un enfrentamiento innecesario”.

