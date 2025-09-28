Mirtha Legrand expresó su dolor por el triple femicidio de Florencio Varela y criticó el contexto social

La histórica figura de la televisión argentina se mostró conmovida y reflexiva

“Estamos atravesando una situación fuera de control. Lo que pasó con estas chicas es tremendo”, expresó con firmeza. Con la voz quebrada, describió uno de los hechos más impactantes del caso: “Cortarle el abdomen a una de ellas... no se puede creer. Es algo terrible que ocurrió sin que las autoridades lo detectaran a tiempo”.

En su análisis, también abordó el drama de la prostitución, un elemento que los investigadores consideran parte del contexto del crimen. "Eso nace de la necesidad, de la miseria", comentó, en tono crítico y reflexivo.

Por último, lamentó el clima social que, según ella, propicia hechos de esta magnitud. “Hoy vivimos en una sociedad desbordada. La angustia y el miedo son parte del día a día de todos los argentinos”, afirmó.