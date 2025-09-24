Qué pasó en La Voz Argentina: la participante que se plantó ante el jurado con una fuerte frase

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, una participante del Team Miranda! se llevó robó toda la atención tras plantarse frente al jurado. ¿Qué pasó? Te lo contamos en esta nota.

Embed - Eugenia Rodríguez - “And I am telling you...” - Team Miranda! - 3° Round - La Voz Argentina 2025 La reacción de una participante del Team Miranda! que sorprendió al jurado de La Voz Argentina Todo comenzó al finalizar la presentación de Eugenia Rodríguez, quien interpretó el tema “And I Am Telling You...” de Jennifer Hudson, en su segunda oportunidad del 3° round de La Voz Argentina.

Su actuación fue tan impactante que se llevó una ovación de todo el estudio. Nico Occhiato no dudó en expresar su admiración: "No... en otro capítulo de menos mal que perdió".

La Voz Argentina (3) Eugenia Rodríguez la rompió en La Voz Argentina y se plantó frente al jurado Telefe Entre risas, la participante respondió: "La letra está muy justa. Les estoy diciendo que no me voy a ningún lado". Ante sus palabras, el jurado le dio la razón y el conductor agregó: "Tremendo, Euge. Es una de esas presentaciones icónicas que se viralizan en el mundo".

El momento se transformó en uno de los más comentados de la noche y dejó ver una faceta inesperada de la participante, revelando no solo su talento vocal, sino también su seguridad, carisma y capacidad para conectar con el público y el jurado-