La Voz Argentina vivió una situación insólita tras una irrupción en el escenario

La Voz Argentina (3) Alguien irrumpió en el escenario en plena gala de La Voz Argentina Quién interrumpió el escenario de La Voz Argentina y sorprendió a los coaches Tras la presentación de Thomas Dantas y Nicolás Behringer, se vivió un momento insólito en La Voz Argentina. Apolo, padre de Thomas y oriundo de Brasil, comenzó a gritar desde el público, llamando la atención de todos.

Ante la situación, Nicolás Occhiato se acercó y le cedió el micrófono. Con un portugués difícil de comprender, expresó que su hijo y su compañero eran el ‘futuro de la nación’. Luego pidió cantar, pero el conductor se lo negó.

Embed - El papá de un participante irrumpió en el escenario para bailar samba - La Voz Argentina 2025 Minutos después, fue el propio Occhiato quien lo invitó a bajar al escenario para bailar un poco de la danza típica de Brasil. Apolo aceptó, se lució con algunos pasos y terminó llevándose el aplauso de todo el estudio.

El episodio se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la noche, consolidándose como una de las escenas más memorables de esta edición del certamen musical.