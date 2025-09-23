La Voz Argentina vivió una situación insólita tras una irrupción en el escenario

¿Qué pasó?

La Voz Argentina vivió un momento insólito con una irrupción en el escenario que sorprendió al jurado y al público del reality musical. Mirá todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta oportunidad, una irrupción en el escenario sorprendió a todos y dejó atónito al jurado. ¿Qué pasó? Te lo contamos aquí.

Tras la presentación de Thomas Dantas y Nicolás Behringer, se vivió un momento insólito en La Voz Argentina. Apolo, padre de Thomas y oriundo de Brasil, comenzó a gritar desde el público, llamando la atención de todos.

Ante la situación, Nicolás Occhiato se acercó y le cedió el micrófono. Con un portugués difícil de comprender, expresó que su hijo y su compañero eran el ‘futuro de la nación’. Luego pidió cantar, pero el conductor se lo negó.

Embed - El papá de un participante irrumpió en el escenario para bailar samba - La Voz Argentina 2025

Minutos después, fue el propio Occhiato quien lo invitó a bajar al escenario para bailar un poco de la danza típica de Brasil. Apolo aceptó, se lució con algunos pasos y terminó llevándose el aplauso de todo el estudio.

