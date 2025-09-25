Mucho enojo

¿Es broma, verdad? Por este motivo cancelaron anoche La Voz Argentina

Telefe cambió su grilla y afectó directamente al reality La Voz Argentina. ¿Qué pasó y por qué generó tanto malestar? Te contamos todos los detalles.

Por Juan Pablo Strappazzon

Para sorpresa de los fanáticos, anoche Telefe tomó una inesperada decisión con La Voz Argentina. La medida generó mucho enojo y críticas en redes sociales. ¿Qué ocurrió y por qué causó tanto malestar? En esta nota, te contamos todos los detalles.

Por qué cancelaron anoche La Voz Argentina

Telefe sorprendió a la audiencia con un inesperado cambio en su grilla de programación que afectó directamente a La Voz Argentina. El pasado miércoles, el reality musical quedó fuera del aire porque la señal decidió transmitir en vivo el partido de vuelta por los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores entre Palmeiras y River Plate.

La decisión generó malestar entre los seguidores del programa, quienes expresaron su enojo y reclamos en las redes sociales. Sin embargo, desde la producción aclararon que la continuidad del certamen está asegurada y que en ningún momento se evaluó su cancelación.

Respecto a la reprogramación, La Voz Argentina regresará este jueves con nuevas presentaciones. En la gala se definirá, además, quiénes serán los cinco participantes que continuarán en el team de Soledad Pastorutti.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

