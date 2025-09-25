¿Es broma, verdad? Por este motivo cancelaron anoche La Voz Argentina

La Voz Argentina Nadie lo esperaba: anoche cancelaron La Voz Argentina por este motivo Por qué cancelaron anoche La Voz Argentina Telefe sorprendió a la audiencia con un inesperado cambio en su grilla de programación que afectó directamente a La Voz Argentina. El pasado miércoles, el reality musical quedó fuera del aire porque la señal decidió transmitir en vivo el partido de vuelta por los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores entre Palmeiras y River Plate.

La decisión generó malestar entre los seguidores del programa, quienes expresaron su enojo y reclamos en las redes sociales. Sin embargo, desde la producción aclararon que la continuidad del certamen está asegurada y que en ningún momento se evaluó su cancelación.

Respecto a la reprogramación, La Voz Argentina regresará este jueves con nuevas presentaciones. En la gala se definirá, además, quiénes serán los cinco participantes que continuarán en el team de Soledad Pastorutti.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.