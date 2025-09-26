Después de 10 años de juicio, Andrea del Boca absuelta por "Mamá Corazón"

Después de 10 años de juicio, Andrea del Boca fue absuelta por "Mamá Corazón".

Andrea del Boca celebró quedar absuelta en el juicio al que llegó procesada como supuesta partícipe necesaria de administración fraudulenta por la financiación estatal de la telenovela "Mamá Corazón" en 2015. Por muchos años, la causa fue una mochila pesada en su carrera y fue duramente criticada por sectores políticos.

A través de sus historias de Instagram, la actriz reflexionó sobre el reciente fallo de la Justicia sobre un tema que la atormentó durante años.

“25 de Septiembre del 2025. Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia”, escribió.

En su mensaje, agradeció a su hija, a familiares, amigos, fans y abogados por el acompañamiento durante el proceso. Además, dedicó unas sentidas palabras a su padre: “Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida”.

Un fallo con impacto político y cultural

La causa involucraba también a exfuncionarios del INCAA y de la UNSAM, que resultaron igualmente absueltos. Entre ellos se encontraban las ex presidentas del INCAA, Liliana Mazure y Lucrecia Cardoso.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 25 de noviembre, según informaron los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.