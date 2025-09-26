Cómo quedó el Team Soledad tras el 3° Round en La Voz Argentina: ¿quién se despidió?

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el " Tercer Round ", hubo un nuevo eliminado en el Team Soledad . ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

En el tercer round de La Voz Argentina, el Team Soledad vivió una noche de definiciones: tres participantes avanzaron directo, dos fueron rescatados por la votación de los coaches y Milena Salamanca resultó eliminada .

Las batallas iniciales enfrentaron a Milena Salamanca, Agustín Carletti y Mauricio Tarantola; Valentina Otero y Luis González y Milagros Gerez Amud con Violeta Lemo. Durante la primera parte, la cantante aseguró un lugar en la próxima etapa al dúo Agustín y Mauricio, Luis y Milagros , quienes avanzaron directamente.

Luego, los tres no seleccionados (Milena, Valentina y Violeta) volvieron al escenario para una segunda oportunidad y quedaron sujetos a la votación de los coaches. En esa definición, Valentina resultó la más votada , y finalmente Occhiato confirmó que Violeta también seguía en competencia , dejando a Milena fuera del certamen.

Una vez dicho esto, así quedó conformado el equipo de Soledad:

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola

Luis González

Milagros Gerez Amud

Valentina Otero

Violeta Patricia Lemo

Cómo funciona el 3° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En el tercer round de La Voz Argentina, los participantes de cada equipo se enfrentan en batallas directas uno contra uno. Tras cada duelo, el coach debe elegir a tres ganadores, que avanzan de manera inmediata a la siguiente etapa de la competencia. De esta forma, algunos concursantes aseguran su continuidad sin depender de otras instancias de evaluación.

Los participantes que no resultan seleccionados en la primera decisión reciben una segunda oportunidad. Vuelven al escenario y quedan sujetos a la votación conjunta de los coaches, quienes determinan quiénes continúan en competencia y quién queda eliminado.

