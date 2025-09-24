Marcelo Tinelli debutó en streaming con su nuevo programa y así fue su estreno

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes, Marcelo Tinelli debutó en streaming con su nuevo programa "Estamos de paso", acompañado de reconocidas celebridades del mundo del espectáculo. En esta nota te contamos todos los detalles de su estreno y las repercusiones que generó en redes sociales.

Marcelo Tinelli (2) Equipo completo del programa "Estamos de paso" de Marcelo Tinelli Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming Marcelo Tinelli estrenó su programa "Estamos de paso" en la plataforma Carnaval Stream. El ciclo, inspirado en sus míticos programas de los años 90, comenzó con una presentación cómica en la que el conducotr, paseando con su perro, es interrumpido por un meteorito que lo hace recordar momentos icónicos de su carrera televisiva.

Al iniciar el programa, expresó: “Qué alegría por Dios volver a vernos acá”. El equipo del programa incluye a su hija Candelaria, su primo El Tirri, Pachu Peña, Sabrina Rojas, Fede Bal y otros colaboradores. Durante la emisión, Tinelli interactuó con su hija sobre su convivencia, destacando anécdotas familiares y mostrando una faceta cercana y divertida.

Embed El conductor también reflexionó sobre la evolución de los medios y la importancia de adaptarse a las nuevas plataformas, mencionando el contraste entre su experiencia con juegos tradicionales y el auge de plataformas como Roblox. A sus 65 años, Tinelli se mostró entusiasmado con este nuevo proyecto.

El programa también generó repercusión en redes sociales. Mientras algunos celebraron el regreso del empresario al aire, otros lo acusaron de utilizar bots (cuentas falsas) para incrementar artificialmente las visualizaciones. / Infobae