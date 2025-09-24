Nueva apuesta

Marcelo Tinelli debutó en streaming con su nuevo programa y así fue su estreno

Marcelo Tinelli debutó en streaming con "Estamos de paso" junto a grandes celebridades. Descubrí todos los detalles de su estreno y las repercusiones en redes.

Marcelo Tinelli debutó en streaming con su nuevo programa y así fue su estreno

Marcelo Tinelli debutó en streaming con su nuevo programa y así fue su estreno

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, Marcelo Tinelli debutó en streaming con su nuevo programa "Estamos de paso", acompañado de reconocidas celebridades del mundo del espectáculo. En esta nota te contamos todos los detalles de su estreno y las repercusiones que generó en redes sociales.

Marcelo Tinelli (2)
Equipo completo del programa

Equipo completo del programa "Estamos de paso" de Marcelo Tinelli

Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming

Marcelo Tinelli estrenó su programa "Estamos de paso" en la plataforma Carnaval Stream. El ciclo, inspirado en sus míticos programas de los años 90, comenzó con una presentación cómica en la que el conducotr, paseando con su perro, es interrumpido por un meteorito que lo hace recordar momentos icónicos de su carrera televisiva.

Lee además
Qué pasó en La Voz Argentina: la participante que se plantó ante el jurado con una fuerte frase video
Reacción inesperada

Qué pasó en La Voz Argentina: la participante que se plantó ante el jurado con una fuerte frase
Nuevo eliminado del Team Miranda en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue video
¿Te lo esperabas?

Nuevo eliminado del Team Miranda! en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue

Al iniciar el programa, expresó: “Qué alegría por Dios volver a vernos acá”. El equipo del programa incluye a su hija Candelaria, su primo El Tirri, Pachu Peña, Sabrina Rojas, Fede Bal y otros colaboradores. Durante la emisión, Tinelli interactuó con su hija sobre su convivencia, destacando anécdotas familiares y mostrando una faceta cercana y divertida.

Embed

El conductor también reflexionó sobre la evolución de los medios y la importancia de adaptarse a las nuevas plataformas, mencionando el contraste entre su experiencia con juegos tradicionales y el auge de plataformas como Roblox. A sus 65 años, Tinelli se mostró entusiasmado con este nuevo proyecto.

Temas
Seguí leyendo

Aseguran que el robo a la casa de Pampita no fue por dinero: "Buscaban un documento"

Qué pasa con la salud de Mariano Grondona y por qué preocupa

La Voz Argentina vivió una situación insólita tras una irrupción en el escenario

Quién fue eliminado del Team Luck Ra en el 3° Round de La Voz Argentina

Pampita sufrió un robo millonario en su casa de Barrio Parque mientras viaja por Europa

Tom Holland sufrió un grave accidente en el set de Spider-Man

Cuánto cuesta la escuela de lujo en Turquía donde la China Suárez inscribió a sus tres hijos

El emotivo mensaje de las hermanas de Thiago Medina tras el grave accidente

LO QUE SE LEE AHORA
Qué pasó en La Voz Argentina: la participante que se plantó ante el jurado con una fuerte frase video
Reacción inesperada

Qué pasó en La Voz Argentina: la participante que se plantó ante el jurado con una fuerte frase

Las Más Leídas

Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.
una por una

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Yamil Yunes, cada vez más complicado con el femicidio de su ex pareja. 
investigación

El acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, cada vez más complicado

Aysam fue denunciado por una bodega por presuntos daños patrimoniales.
Justicia de Mendoza

Fallo a favor de Aysam: desestiman la demanda millonaria de la bodega de un intendente

Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A
Cambio de Marca

Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A

La Dirección General de Escuelas informó que habrá clases en el turno tarde, vespertino y nocturno en toda la provincia de Mendoza.
Levantaron la suspensión

Volvió a su puesto de trabajo la docente de Tupungato que fue acusada injustamente

Te Puede Interesar

El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó este martes el proyecto que declara la autonomía del departamento.
Lo que viene

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

Por Cecilia Zabala
Cómo impactó el granizo de San Carlos a los productores locales y sus cultivos
TEMPORAL

Cómo impactó el granizo de San Carlos a los productores locales y sus cultivos

Por Soledad Maturano
El Hospital Notti celebró el éxito de su campaña de vacunación con perros de terapia. video
Salud

El Hospital Notti celebró el éxito de su campaña de vacunación con perros de terapia

Por Natalia Mantineo