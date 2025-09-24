Actor de Nickelodeon preocupa tras encontrarlo en situación de calle en California

El actor Tylor Chase, quien brilló en la recordada serie juvenil “Manual de supervivencia escolar de Ned” , fue visto recientemente en Riverside, California, en condiciones alarmantes. El artista de 36 años fue reconocido en la vía pública por una creadora de contenido que grabó un video que rápidamente se volvió viral en TikTok.

Chase saltó a la fama en la década de 2000, interpretando a Martin Qwerly en una de las series más exitosas de Nickelodeon . Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales lo muestran desaliñado, con ropa gastada y una notable delgadez , lejos de la imagen juvenil que lo llevó a la popularidad. La sorpresa de sus seguidores dio lugar a una ola de mensajes de apoyo y preocupación.

La tiktoker @lethallalli compartió el video en el que Chase se presenta con un mensaje enigmático: “Estoy en un movimiento cristiano de actuación”. La publicación generó repercusión inmediata y llevó a la organización de una campaña de recaudación en GoFundMe con el fin de cubrir sus necesidades básicas como vivienda, alimentos y atención médica.

La colecta consiguió reunir más de mil dólares en pocos días, pero la situación tomó un giro inesperado cuando la madre del actor advirtió que el dinero no sería lo más conveniente. Según su testimonio, Chase no puede administrar sus finanzas ni sus medicamentos , por lo que solicitó que la ayuda se canalice de otra manera, priorizando el acceso a tratamiento médico.

Este pedido abrió un debate en la comunidad digital que sigue el caso. Mientras algunos sostienen que la colecta es un primer paso, otros coinciden en que el actor necesita apoyo profesional especializado y un entorno estable para salir adelante.

¿Quién es Tylor Chase?

Nacido en Arizona en 1989, Chase construyó una carrera prometedora en la pantalla chica. Además de Nickelodeon, trabajó en series como Everybody Hates Chris, la película Good Time Max (2007) y hasta prestó su voz en el videojuego L.A. Noire (2011). Sin embargo, con el paso de los años, su carrera perdió fuerza y en 2021 se alejó del ojo público, tras publicar sus últimos videos en YouTube con tono espiritual y religioso.

El caso de Tylor Chase no es aislado. Muchos ex actores infantiles atraviesan crisis profundas al quedar fuera del foco mediático, enfrentando dificultades económicas y emocionales. Hoy, la historia de quien alguna vez fue un rostro reconocido de Nickelodeon se convierte en un reflejo de las fragilidades de la fama temprana y de la urgencia de generar redes de apoyo para estos artistas en las grandes industrias.