Qué pasa con la salud de Mariano Grondona y por qué preocupa

Durante un móvil por el robo a la casa de Pampita, apareció de manera inesperada Elena Lynch, esposa de Mariano Grondona, y dio a conocer el preocupante estado de salud del periodista. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

Elena Lynch y Mariano Grondona Alerta por la salud del periodista Mariano Grondona La Nación Preocupación por la salud de Mariano Grondona Aprovechando la presencia de Elena Lynch frente a las cámaras del programa "Puro Show", un reportero no dudó en consultarle sobre el estado de salud de Mariano Grondona.

“Está muy delicado. Hace 13 años que está con un ACV. Tuvo la doble pulmonía, igual que el Papa, el mismo día, todo igual. Ahí está, pobre”, contó Elena, y agregó: "Está en casa porque mejor en casa que mal en el sanatorio. En el sanatorio peor porque todo el tiempo están trabajando en él. Está acá, está tranquilo y muy bien cuidado. Como dice el médico: ‘tu casa es un sanatorio’”, dijo.

Embed - La salud de Mariano Grondona: "Está delicado, tuvo una doble pulmonía como el Papa", contó su mujer A pesar de su intención de brindar un testimonio claro, se notó a Elena visiblemente afectada por la salud de su marido, explicando que "Es bravo, es bravo" el momento que atraviesa junto a su pareja de 92 años. Entre la preocupación y la fortaleza, la mujer dejó ver la intensidad del cuidado diario que requiere Mariano, mientras los presentes y los televidentes compartían la conmoción ante la delicada situación del periodista. / Ámbito

