Tom Holland sufrió un grave accidente en el set de Spider-Man.

Por Sitio Andino MuchoShow







El actor británico Tom Holland sufrió una conmoción cerebral luego de un grave accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day y la productora cinematográfica Marvel Studios decidió frenar las filmaciones por tiempo indefinido con el objetivo de recuperar a su principal protagonista de la mejor manera posible.

Según informó el portal de noticias The Sun, Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital tras una escena de riesgo fallida durante el rodaje de la película de Spider-Man: Brand New Day. Esto provocó que el rodaje se suspenda el pasado viernes e incluso podría estar en pausa durante varias semanas, lo que quizá retrase la fecha de estreno prevista para el 30 de julio de 2026.

Con respecto a lo sucedido específicamente, The Sun aseguró que la principal hipótesis apunta a que se golpeó la cabeza luego de caerse, lo que lo llevó a recibir tratamiento por conmoción cerebral. Además, otra actriz, que se cree que es una doble de riesgo, también fue trasladada al hospital en ambulancia.

Tom Holland y su emoción por Spider-Man: Brand New Day Antes de que comenzara el rodaje en Escocia el mes pasado, Holland dijo previamente que estaba "encantado y muy emocionado" de filmar en el lugar después de filmar Spider-Man: No Way Home (2021) completamente en estudios de sonido en medio de la pandemia de Covid-19.

“Ahora, vamos a recurrir a la cinematografía tradicional y rodar en locaciones reales, por eso empezamos en Glasgow y usamos sus calles para construir este enorme escenario que estamos construyendo”, detalló Holland. “Así que será como volver a hacer Spider-Man 1 [de 2017] . Ha pasado tanto tiempo desde que lo hice, que será como un soplo de aire fresco, y creo que los fans estarán encantados con lo que estamos creando”. Fuente: Ámbito y Rating Cero