El emotivo mensaje de las hermanas de Thiago Medina tras el grave accidente

“Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles"

En medio de la incertidumbre por la salud de Thiago Medina , sus hermanas Camilota y Brisa recurrieron a las redes sociales para expresar el difícil momento que atraviesa la familia tras el accidente vial que dejó al joven luchando por su vida.

A través de una historia publicada en Instagram , las jóvenes abrieron su corazón y pidieron fuerzas para acompañar a su hermano, ex participante de Gran Hermano : “ Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles . Nuestro hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente”, escribieron con un profundo mensaje cargado de fe y agradecimiento.

También aprovecharon para reconocer el apoyo recibido desde el primer momento: “ Sabemos que no estamos solos : sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos sigue y nos apoya. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fe y en la esperanza ”.

El mensaje culminó con una frase de fortaleza y optimismo : “ Con la fuerza de todos creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre ”.

Mientras se espera un nuevo parte médico, el entorno de Thiago permanece unido y aferrado a la esperanza de una pronta recuperación. En redes sociales, cientos de seguidores ya se sumaron con mensajes de aliento y oración para acompañar a la familia en este difícil momento.

Cómo salió la operación de Thiago Medina

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano fue operado con éxito este viernes de la intervención que tenía como finalidad "reparar la parrilla costal" luego del fuerte accidente que sufrió con su moto en el partido de Moreno.

"Thiago recién salió de quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Permanece en terapia intensiva. Estable!" , publicó la madre de sus hijos, Daniela Celis, en una historia en su cuenta de Instagram.

Luego detalló que "en este momento no requiere droga para la presión". Esperamos la presión mantenemos el pedido de cadena de oración que toda la fe, luz y fuerzas llega".