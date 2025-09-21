Cuánto cuesta la escuela de lujo en Turquía donde la China Suárez inscribió a sus tres hijos

Eugenia, laChina Suárez compartió en sus redes sociales imágenes de Rufina, Magnolia y Amancio luciendo el uniforme del The British International School of Istanbul enTurquía. Con esta publicación se confirmó que la actriz decidió escolarizar a sus tres hijos, pese a que inicialmente no tenía previsto inscribirlos en ninguna institución.
Según detalla el sitio oficial, las cuotas anuales oscilan entre los 18.150 y los 49.050 dólares, dependiendo del nivel de estudios. A estos valores se suman una tarifa de solicitud de 1.250 dólares y un pago de inscripción inicial de 5.500 dólares.
china suárez
La China Suárez decidió escolarizar a sus tres hijos en un prestigioso colegio
Ubicado a solo 4 km del Mar Negro, el campus ofrece una infraestructura de primer nivel: dos bibliotecas, salas de computación, seis laboratorios de ciencia, tres gimnasios, comedor, piscina climatizada cubierta, canchas de básquet y tenis, además de un campo de deportes.
En su presentación institucional, la escuela destaca: “The British International School tiene una reputación mundial por la educación que brinda. Es una escuela internacional privada líder en Türkiye, que ofrece un Currículo Nacional de Inglés modificado, Cambridge IGCSE y el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional”.