Asistían los hijos de Wanda Nara

Cuánto cuesta la escuela de lujo en Turquía donde la China Suárez inscribió a sus tres hijos

La China Suárez inscribió a Rufina, Magnolia y Amancio en un prestigioso colegio, cuyas cuotas anuales superan los 49 mil dólares.

Los niños que tuvo junto a Benjamín Vicuña ahora asisten a la misma escuela que en su momento eligió Wanda Nara

Por Sitio Andino MuchoShow

Eugenia, la China Suárez compartió en sus redes sociales imágenes de Rufina, Magnolia y Amancio luciendo el uniforme del The British International School of Istanbul en Turquía. Con esta publicación se confirmó que la actriz decidió escolarizar a sus tres hijos, pese a que inicialmente no tenía previsto inscribirlos en ninguna institución.

Los detalles del prestigioso colegio en Turquía

Según detalla el sitio oficial, las cuotas anuales oscilan entre los 18.150 y los 49.050 dólares, dependiendo del nivel de estudios. A estos valores se suman una tarifa de solicitud de 1.250 dólares y un pago de inscripción inicial de 5.500 dólares.

china suárez
Ubicado a solo 4 km del Mar Negro, el campus ofrece una infraestructura de primer nivel: dos bibliotecas, salas de computación, seis laboratorios de ciencia, tres gimnasios, comedor, piscina climatizada cubierta, canchas de básquet y tenis, además de un campo de deportes.

En su presentación institucional, la escuela destaca: “The British International School tiene una reputación mundial por la educación que brinda. Es una escuela internacional privada líder en Türkiye, que ofrece un Currículo Nacional de Inglés modificado, Cambridge IGCSE y el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional”.

