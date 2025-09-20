Polémica familiar

Guerra mediática entre La China Suárez y Benjamín Vicuña por la educación de sus hijos

El actor chileno afirmó que no sabía que sus hijos pasarían a estudiar en una escuela de Turquía. Sin embargo, la China arremetió con un fuerte mensaje.

Por Sitio Andino MuchoShow

Un nuevo round del espectáculo se desató entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, en medio de la relación de la actriz con Mauro Icardi en Turquía. La polémica surgió cuando el actor chileno le reprochó que nunca le había informado que Magnolia y Amancio estudiarían en ese país, y ella decidió señarlo de mentiroso.

La China Suárez apunta a Vicuña por la escolarización de sus hijos

El episodio salió a la luz cuando el abogado del actor reveló que Vicuña desconocía que sus hijos serían inscriptos en una escuela de Turquía, donde Suárez reside con el futbolista desde julio. “¿Cómo que no sabía? Si hacía videollamadas todos los días con los chicos y ellos le contaban todo sobre el colegio nuevo. Obvio que le avisamos, porque justamente le preocupaba que faltaran a clases”, contó Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas de El Trece.

El conflicto entre la ex pareja, sin embargo, se remonta a antes del traslado de Suárez a Estambul con Icardi, cuando ella lo acusó en redes de ser un mal padre y esposo, y de tener problemas de adicciones.

“‘El papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió Suárez en sus redes.

Fuente: TN.

