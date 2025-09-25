Inesperado

Marcelo Tinelli sorprendió y dio la noticia que nadie quería escuchar

En su streaming, Marcelo Tinelli dio una noticia inesperada que entristeció a sus fanáticos y explotó en redes. Enterate qué pasó en la nota.

Por Juan Pablo Strappazzon

A través de su programa de streaming, Marcelo Tinelli sorprendió a la audiencia con una noticia que nadie quería escuchar. El anuncio generó gran repercusión y los fanáticos no tardaron en expresar su tristeza en las redes sociales. ¿De qué se trata? Te lo contamos acá.

El inesperado anuncio de Marcelo Tinelli que impactó a sus seguidores

Tras dos años de noviazgo, viajes compartidos y un romance que se desarrolló a la vista del público, Marcelo Tinelli confirmó en vivo la separación de Milett Figueroa.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han terminado su relación

“Nos hemos separado con Milett. Así que bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso”, expresó el conductor al comenzar su anuncio. Luego agregó: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Quise decirlo acá, que este es mi programa”.

Tinelli remarcó que no hubo conflictos ni tensiones en la decisión y puso en valor el cariño que aún existe entre ellos. “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también”.

En su mensaje, también se mostró agradecido por la etapa vivida y destacó la importancia de cerrar de manera sana. “Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”, concluyó. / Infobae

