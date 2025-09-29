Incautan en Alta Montaña una carga millonaria de mercadería de contrabando

Parte lo incautado en uno de los operativos anti contrabando.

Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina realizaron en Alta Montaña tres operativos a través de los cuales incautaron una importante cantidad de mercadería de contrabando, como prendas de vestir, elementos de bazas y herramientas, las cuales tiene un avalúo total cercano a los $100 millones.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Patrulla Fija “Los Árboles”, dependiente del Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional Argentina, durante los últimos días.

Alta Montaña Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

tras el temporal Atención: el Paso Internacional Los Libertadores quedará habilitado este sábado

El operativo más importante ocurrió en Ruta 7 a la altura del control fijo “Los Árboles”, donde los uniformados detuvieron la marcha de un auto que había ingresado de Chile horas antes y se dirigía a la Ciudad de Mendoza, con dos ocupantes.

Al requisar el coche, los uniformados visualizaron que transportaban bultos con ropa y elementos de bazar, como también mercadería de otros rubros de origen extranjero sin el aval aduanero correspondiente.

Ante esta situación se puso en conocimiento al fiscal de turno de la provincia, quien ordenó que se labren las actuaciones correspondientes y que se dé intervención a ARCA.

De acuerdo a lo informado por los investigadores, el avalúo de lo incautado asciende a 88.572.417 pesos.

Luego, integrantes de la misma fuerza controlaron a un camión internacional de cargas que tenía como destino Buenos Aires.

Los funcionarios hallaron en el sector de la cabina del conductor, una caja que contenía un repuesto mecánico que carecía de la documentación que justifique su legal ingreso al territorio argentino.

Por otra parte, personal de la Sección “Punta de Vacas” constató que en un auto había cajas con taladros, tuercas, arandelas, tornillos y pernos. La mercadería de origen extranjero y sin aval fue secuestrada.

Con respecto al avalúo de estos últimos controles, asciende a más de $5.000.000.