Video: violenta pelea entre dos adolescentes en General Alvear

La violencia se hace presente, una vez más, entre los adolescentes. En esta ocasión, dos chicas protagonizaron una brutal pelea en General Alvear. El momento fue registrado por testigos y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Dos adolescentes protagonizaron una pelea en General Alvear. El video se viralizó en redes sociales y generó cientos de comentarios.
La violencia se hace presente, una vez más, entre los adolescentes. En esta ocasión, dos chicas protagonizaron una brutal pelea en General Alvear. El momento fue registrado por testigos y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
El hecho ocurrió este fin de semana en la intersección de calles Diagonal Carlos Pellegrini y Los Olmos. Según trascendió, una de las involucradas ya habría participado en otro episodio violento anteriormente.
El video de la pelea se difundió masivamente y generó un gran número de reacciones en redes sociales. Comentarios como “Deben estar pasadas de falopa” y “Rota quedó” fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios tras ver las imágenes.
Gentileza Video: Sayin Cazola (FM Barrancas)