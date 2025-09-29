Video: violenta pelea entre dos adolescentes en General Alvear

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#POLICIALES | Dos adolescentes protagonizaron una pelea en General Alvear. El video se viralizó en redes sociales y generó cientos de comentarios. La violencia se hace presente, una vez más, entre los adolescentes. En esta ocasión, dos chicas protagonizaron una brutal pelea en General Alvear. El momento fue registrado por testigos y rápidamente se volvió viral en redes sociales. El hecho ocurrió en la intersección de calle Carlos Pellegrini y Los Olmos. Según informaron fuentes oficiales, una de las involucradas ya habría participado en otro episodio violento anteriormente. El video de la pelea se difundió masivamente y generó un gran número de reacciones en redes sociales. Comentarios como “Deben estar pasadas de falopa” y “Rota quedó” fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios tras ver las imágenes. Más información en sitioandino.com #GeneralAlvear #Policiales #Violencia #Adolescentes #Mendoza"

