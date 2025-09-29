Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

La justicia condenó hoy, tras un juicio abreviado, al autor del homicidio de Federico Germán Scattareggi (49), el comerciante asesinado de 65 puñaladas y golpes en su panchería de Godoy Cruz, hecho ocurrido en mayo de este año y por cuya causa fue acusado un empleado del negocio.
Quien fue sentenciado es Ángel Gastón Buenaventura Moyano(18), que recibió una condena a 18 años de cárcel, evitando así la prisión perpetua que arriesgaba hasta antes de este juicio abreviado.
El cuerpo de la víctima presentaba más de 65 cortes y las pericias realizadas por la fiscalía de homicidios detectó que a la misma hora de deceso de Scatareggi, según las pericias forenses, se pidió un préstamo desde el celular de la víctima e inmediatamente se transfirió el dinero a la cuenta del imputado. El monto fue de $3.700.000.
Además, al detener al imputado, la policía secuestró prendas de vestir, zapatillas y papeles de rollos de cocina con sangre.
Estas pruebas complicaron directamente al imputado, quien decidió confesar. Ahora deberá cumplir la totalidad de la pena en la cárcel.