Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

La justicia condenó hoy, tras un juicio abreviado, al autor del homicidio de Federico Germán Scattareggi (49) , el comerciante asesinado de 65 puñaladas y golpes en su panchería de Godoy Cruz, hecho ocurrido en mayo de este año y por cuya causa fue acusado un empleado del negocio.

Quien fue sentenciado es Ángel Gastón Buenaventura Moyano (18), que recibió una condena a 18 años de cárcel , evitando así la prisión perpetua que arriesgaba hasta antes de este juicio abreviado.

Es que Buenaventura estaba acusado de un homicidio con ensañamiento (el cuerpo tenía 65 cortes), pero al confesar su autoría y ahorrarle al estado el proceso judicial, fue sentenciado como autor de un homicidio simple.

Además, se le agregó una causa por robo y estafa, debido a que tras el crimen, el acusado sacó un préstamo con los datos de la víctima fatal.

La causa que investigaba el homicidio de Scattareggi se resolvió en sólo cuatro meses, debido a que el imputado, acorralado por las pruebas en su contra, decidió confesar.

La escena del brutal homicidio ocurrido en mayo de este año, en Godoy Cruz.

Entonces, este lunes se realizó una audiencia de juicio abreviado, y tras el acuerdo entre las partes, la jueza Mirna Montaldi firmó la sentencia.

El crimen, ocurrido el 26 de mayo de este año en una panchería ubicada en calle Río Horcones de Godoy Cruz, tiene detalles espeluznantes.

El cuerpo de la víctima presentaba más de 65 cortes y las pericias realizadas por la fiscalía de homicidios detectó que a la misma hora de deceso de Scatareggi, según las pericias forenses, se pidió un préstamo desde el celular de la víctima e inmediatamente se transfirió el dinero a la cuenta del imputado. El monto fue de $3.700.000.

Además, al detener al imputado, la policía secuestró prendas de vestir, zapatillas y papeles de rollos de cocina con sangre.

Estas pruebas complicaron directamente al imputado, quien decidió confesar. Ahora deberá cumplir la totalidad de la pena en la cárcel.