Un documental de Netflix revela los secretos de la prostitución y el narcotráfico

Los documentales de Netflix continúan ganando relevancia con historias que muestran hechos reales y fomentan la reflexión . Entre los estrenos recientes, “El Portal: La historia oculta de Zona Divas” se destacó en Argentina por abordar el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires y poner en evidencia la vinculación entre crimen organizado y trata de mujeres .

El documental de cuatro episodios refleja la difícil situación que enfrentan muchas mujeres, quienes, ante la falta de oportunidades y la marginación, son víctimas de crímenes atroces bajo la fachada de servicios de acompañantes nocturnas.

El documental aborda las redes de prostitución ilegal y secuestro de personas a través de Zona Divas , una plataforma mexicana de supuestas acompañantes de lujo que, en realidad, retenía a mujeres contra su voluntad . La operación salió a la luz tras cinco muertes vinculadas a la web.

Zonadivas.com reclutaba mujeres jóvenes de México y otros países sudamericanos , presentándose como una compañía legal . Entre 2017 y 2018 , la web llamó la atención mediática por una serie de femicidios .

En 2019, una investigación periodística reveló que las mujeres eran engañadas con falsas promesas de trabajo, retenidas mediante confiscación de pasaportes y amenazas de muerte. Los testimonios de sobrevivientes fueron clave para la realización del documental, que incluye casos aún sin resolución judicial, como el de Karen Ailen Grodziñski, una joven de 24 años del Chaco que fue asesinada el 27 de septiembre de 2017.

Aunque algunas investigaciones apuntaron a un asesino serial, otras vincularon directamente a la plataforma con el crimen organizado, en cuanto a su financiación con el narcotráfico. El Soni, líder de la red, fue arrestado pero liberado en secreto en 2021.

Quiénes hicieron posible el documental

Guión y dirección: Astrid Rondero y Fernanda Valadez

