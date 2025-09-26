Streaming

Un documental de Netflix revela los secretos de la prostitución y el narcotráfico

Un documental de Netflix, basado en hechos reales, ganó relevancia en los últimos días y aborda la muerte de una joven chaqueña en México.

 Por Luis Calizaya

Los documentales de Netflix continúan ganando relevancia con historias que muestran hechos reales y fomentan la reflexión. Entre los estrenos recientes, “El Portal: La historia oculta de Zona Divas” se destacó en Argentina por abordar el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires y poner en evidencia la vinculación entre crimen organizado y trata de mujeres.

El documental de cuatro episodios refleja la difícil situación que enfrentan muchas mujeres, quienes, ante la falta de oportunidades y la marginación, son víctimas de crímenes atroces bajo la fachada de servicios de acompañantes nocturnas.

Netflix: de qué trata “El Portal: La historia oculta de Zona Divas”

El documental aborda las redes de prostitución ilegal y secuestro de personas a través de Zona Divas, una plataforma mexicana de supuestas acompañantes de lujo que, en realidad, retenía a mujeres contra su voluntad. La operación salió a la luz tras cinco muertes vinculadas a la web.

La historia real: entre narcotráfico y prostitución

Zonadivas.com reclutaba mujeres jóvenes de México y otros países sudamericanos, presentándose como una compañía legal. Entre 2017 y 2018, la web llamó la atención mediática por una serie de femicidios.

En 2019, una investigación periodística reveló que las mujeres eran engañadas con falsas promesas de trabajo, retenidas mediante confiscación de pasaportes y amenazas de muerte. Los testimonios de sobrevivientes fueron clave para la realización del documental, que incluye casos aún sin resolución judicial, como el de Karen Ailen Grodziñski, una joven de 24 años del Chaco que fue asesinada el 27 de septiembre de 2017.

Así lucía la página web que dio origen al crudo documental.

Aunque algunas investigaciones apuntaron a un asesino serial, otras vincularon directamente a la plataforma con el crimen organizado, en cuanto a su financiación con el narcotráfico. El Soni, líder de la red, fue arrestado pero liberado en secreto en 2021.

Quiénes hicieron posible el documental

  • Guión y dirección: Astrid Rondero y Fernanda Valadez

Tráiler de "El Portal: La historia oculta de Zona Divas"

Embed - El portal: La historia oculta de Zona Divas | Tráiler oficial | Netflix

