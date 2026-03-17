Detuvieron en San Rafael a un hombre buscado por la Justicia de Rosario

Por Sitio Andino Policiales







En San Rafael detuvieron a un hombre de 45 años que era intensamente buscado por la Justicia de Rosario desde hacía un año. El acusado fue capturado por la Policía Federal el lunes y, tras confirmarse su situación judicial en Mendoza, fue trasladado nuevamente a Santa Fe.

Tenía pedido de captura en Rosario y lo atraparon en San Rafael: los detalles del caso En un operativo de prevención federal que realiza a diario la División Unidad Operativa Federal San Rafael, detuvieron a un hombre con antecedentes judiciales pendientes en Santa Fe. El procedimiento se llevó a cabo el lunes 16 de marzo.

Policia Federal - San Rafael - detención El detenido es acusado por tenencia ilegal de armas. Foto: gentileza Luego de confirmar su identidad a través del Sistema Federal de Comunicaciones, efectivos de la Policía Federal procedieron a la detención del sospechoso, de 45 años, domiciliado en la zona del distrito Las Paredes. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Judicial N° 2 de Rosario, a cargo del Dr. Nicolás Foppiani, por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

Tras su detención, el hombre quedó alojado en una dependencia de la División Unidad Operativa Federal San Rafael, hasta que el Juzgado de Santa Fe ordenó su traslado a esa provincia, donde permanecerá en el Servicio Penitenciario Provincial a disposición de la Justicia.