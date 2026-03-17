17 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

Detuvieron en San Rafael a un hombre buscado por la Justicia de Rosario

A cargo de la Policía Federal, el operativo concluyó con la detención de un hombre que era intensamente buscado en Sante Fe desde hacía un año.

Detuvieron en San Rafael a un hombre buscado por la Justicia de Rosario

Detuvieron en San Rafael a un hombre buscado por la Justicia de Rosario

Por Sitio Andino Policiales

En San Rafael detuvieron a un hombre de 45 años que era intensamente buscado por la Justicia de Rosario desde hacía un año. El acusado fue capturado por la Policía Federal el lunes y, tras confirmarse su situación judicial en Mendoza, fue trasladado nuevamente a Santa Fe.

Tenía pedido de captura en Rosario y lo atraparon en San Rafael: los detalles del caso

En un operativo de prevención federal que realiza a diario la División Unidad Operativa Federal San Rafael, detuvieron a un hombre con antecedentes judiciales pendientes en Santa Fe. El procedimiento se llevó a cabo el lunes 16 de marzo.

Lee además
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de San Rafael. video

La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria entregará sus primeros doctorados Honoris Causa en San Rafael
San Rafael incorpora un tomógrafo de última generación con inteligencia artificial video

San Rafael suma un tomógrafo que reduce un 50% la radiación en los estudios
Policia Federal - San Rafael - detención
El detenido es acusado por tenencia ilegal de armas.

El detenido es acusado por tenencia ilegal de armas.

Luego de confirmar su identidad a través del Sistema Federal de Comunicaciones, efectivos de la Policía Federal procedieron a la detención del sospechoso, de 45 años, domiciliado en la zona del distrito Las Paredes. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Judicial N° 2 de Rosario, a cargo del Dr. Nicolás Foppiani, por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

Tras su detención, el hombre quedó alojado en una dependencia de la División Unidad Operativa Federal San Rafael, hasta que el Juzgado de Santa Fe ordenó su traslado a esa provincia, donde permanecerá en el Servicio Penitenciario Provincial a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

Ante extravíos en la montaña, dictarán un curso para aprender a salir con seguridad

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

De San Rafael al mundo: Martín Sabio ganó en Chile y se metió en el Mundial de carrera de aventura

Volvió la Vuelta Ciclística de San Rafael y ya tiene campeón: Mario Ovejero

CTNET apoyó el gran encuentro de mujeres líderes en San Rafael

Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael

Más espacios de contención para jóvenes en San Rafael

Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
El Plan Estratégico contra el Abigeato en Mendoza logró un resultado inédito en la lucha contra el delito rural

Tras un operativo histórico contra el abigeato rescatan 19 caballos en grave estado y piden ayuda para salvarlos

Las Más Leídas

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

La obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión 

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

La doble vía a San Juan, una de las obras que el Gobierno quiere reactivar en el corto plazo. video

Las opciones que evalúa Nación para destrabar obras frenadas en la Ruta 40 en Mendoza

El Gobierno de Mendoza ordenó reubicar las máquinas validadoras en los colectivos.

Mendoza redefine dónde pagar el colectivo con cambios en las máquinas a bordo