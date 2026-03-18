Cayó en San Rafael un acusado de violencia de género luego de intentar fugarse

Un hombre fue detenido en San Rafael tras ser denunciado por un hecho de violencia de género . El procedimiento se inició luego de un llamado al Centro Estratégico de Operaciones, que alertó sobre amenazas y permitió un rápido despliegue policial en la zona.

El episodio se registró en inmediaciones de Agustín Álvarez y avenida Los Filtros , luego de un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) . Según denunció la mujer, el sujeto se presentó en su domicilio y la amenazó . Además, indicó que durante la noche protagonizó una agresión contra un integrante de su familia, situación que ya estaba judicializada.

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La atacó en su casa de Guaymallén, intentó rociarla con querosene y la mujer logró escapar

Con las características aportadas, los efectivos realizaron un patrullaje por la zona y localizaron al individuo en calles Washington Lencinas y Copihue . Al ser identificado, presentaba lesiones cortantes en uno de sus brazos, que aseguró haber sufrido de manera accidental. En ese momento, rechazó asistencia médica.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, el hombre intentó escapar a pie. Sin embargo, fue alcanzado a pocos metros y quedó aprehendido por personal policial .

Por disposición de la ayudante fiscal en turno, el detenido fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Posteriormente, quedó alojado en la Comisaría 38°, a disposición de la Justicia, en el marco de la causa.

Otro caso de violencia en Guaymallén en menos de 24 horas

Un grave episodio de violencia de género se registró en el departamento de Guaymallén, donde una mujer denunció que su pareja la agredió físicamente y habría intentado rociarla con querosene en medio de una discusión. Efectivos policiales intervinieron en el suceso y secuestraron un arma de fuego.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en una vivienda ubicada sobre calle España, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo al relato de la víctima, la situación de violencia se desató tras un conflicto de pareja que escaló rápidamente. En medio del ataque, la mujer logró escapar del domicilio y se refugió en un comercio de la zona, donde pidió ayuda.

En ese momento, efectivos policiales que patrullaban la zona acudieron de inmediato. Con autorización de la víctima, ingresaron a la vivienda y procedieron a la aprehensión del agresor.