14 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz: un GPS delató el escondite y cayó con un auto robado, motores y autopartes

El operativo se realizó en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz tras rastrear por geolocalización un auto robado en Guaymallén. Detuvieron a un hombre y secuestraron vehículos, motores y varias autopartes.

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Por Sitio Andino Policiales

Un hombre fue detenido este viernes al mediodía en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz, luego de que la Policía encontrara un auto robado, otros vehículos y numerosas autopartes durante un procedimiento realizado en el sector 13 de ese asentamiento.

El operativo se realizó cerca de las 12 y quedó bajo jurisdicción de la Comisaría 40. El detenido fue identificado como S. F. A. M., de 35 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

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Todo comenzó cuando la Policía recibió información sobre el robo de un automóvil Chevrolet en Guaymallén. La víctima contaba con un sistema de geolocalización que permitió ubicar el rodado dentro del barrio Campo Papa.

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Con ese dato, personal de la unidad motorizada inició un patrullaje en la zona y logró localizar el vehículo en el interior de una vivienda del sector 13. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre salir de un pasillo cercano a donde se encontraba el auto, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

Durante el procedimiento los uniformados también secuestraron un Chevrolet 400 de color azul, una camioneta Chevrolet C10 con pedido de secuestro, un motor de Estanciera, un motor de Fiat Duna y autopartes pertenecientes a dos camionetas Ford F100.

En el lugar trabajó personal de la División Automotores y de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes sobre los vehículos y las piezas encontradas.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el origen de los vehículos y autopartes secuestradas.

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