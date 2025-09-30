Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

La provincia de Mendoza volvió a ser protagonista en el tercer día de la Feria Internacional de Turismo (FIT) , que se desarrolla en La Rural de Buenos Aires , con una agenda marcada por anuncios de conectividad aérea. Uno de los hitos más destacados fue el anuncio del nuevo vuelo directo Mendoza – Río de Janeiro , operado por la compañía Gol , que comenzará a funcionar el próximo 5 de enero .

La conexión con el país vecino se suma a la red de rutas q ue fortalecen el arribo de visitantes brasileños , uno de los mercados prioritarios para la provincia. Además, en el evento se realizaron encuentros estratégicos y presentaciones que buscan proyectar el potencial turístico local a nivel nacional e internacional.

En el FIT avanzó en conversaciones con Paranair para evaluar la creación de una futura ruta Asunción – Mendoza , lo que ampliaría las oportunidades de integración regional y de llegada de visitantes de Paraguay. En paralelo, se realizó un encuentro con autoridades de Copa Airlines , con el objetivo de organizar una acción cooperada en Panamá , un hub aéreo fundamental para atraer turistas internacionales.

La agenda incluyó reuniones con actores claves del turismo. Entre ellas, con la consultora internacional de branding FutureBrand , encabezada por su CEO, Gustavo Koniszczer ; con los gerentes de Despegar ; y con representantes de FESTURIS , la feria brasileña que representa una puerta de entrada estratégica al mercado del sur de Brasil. También se mantuvo un encuentro con Fernando Matrichuk , de la empresa Touristcheck , consultoría turística de Barcelona.

En el stand de la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación, Mendoza participó en un conversatorio sobre Turismo Rural y Productivo, un segmento en el que la provincia se posiciona con programas como Vivencias Mendocinas y experiencias como Mendoza Oliva Bien. Además, se concretó una reunión con CVC Corp Argentina, empresa líder del sector turístico nacional.

Lo que se viene para el turismo mendocino tras la FIT

Durante la jornada, que se extendió entre las 10 y las 19, distintas empresas y cámaras relacionadas al turismo mendocino participaron en el stand provincial y concretaron agendas con operadores de diversos mercados. También se realizaron entrevistas con medios nacionales y provinciales, donde se difundió la oferta turística mendocina, con especial foco en enoturismo, naturaleza, cultura y la conectividad aérea.

turismo emetur mendoza daniel scioli Daniel Scioli, titular de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Al respecto, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó: “Mendoza vino a la FIT con una agenda clara y concreta, que busca abrir nuevos mercados, fortalecer la conectividad y consolidar su posicionamiento como destino nacional e internacional. El anuncio del vuelo a Río de Janeiro, junto con las gestiones con aerolíneas, operadores y consultores internacionales son pasos firmes en ese camino”.

Con esta participación, Mendoza reafirma su liderazgo turístico en Argentina y amplía su proyección internacional, consolidando alianzas estratégicas y nuevas rutas aéreas que potenciarán la llegada de visitantes en los próximos meses. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.