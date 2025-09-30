30 de septiembre de 2025
Sitio Andino
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Conectividad, acuerdos y proyección internacional: así fue la intensa agenda de Mendoza en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires.

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.

Por Sitio Andino Sociedad

La provincia de Mendoza volvió a ser protagonista en el tercer día de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en La Rural de Buenos Aires, con una agenda marcada por anuncios de conectividad aérea. Uno de los hitos más destacados fue el anuncio del nuevo vuelo directo Mendoza – Río de Janeiro, operado por la compañía Gol, que comenzará a funcionar el próximo 5 de enero.

En el FIT avanzó en conversaciones con Paranair para evaluar la creación de una futura ruta Asunción – Mendoza, lo que ampliaría las oportunidades de integración regional y de llegada de visitantes de Paraguay. En paralelo, se realizó un encuentro con autoridades de Copa Airlines, con el objetivo de organizar una acción cooperada en Panamá, un hub aéreo fundamental para atraer turistas internacionales.

turismo emetur gabriela testa
La presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Gabriela Testa, en la Feria Internacional de Turismo (FIT).

La presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Gabriela Testa, en la Feria Internacional de Turismo (FIT).

La agenda incluyó reuniones con actores claves del turismo. Entre ellas, con la consultora internacional de branding FutureBrand, encabezada por su CEO, Gustavo Koniszczer; con los gerentes de Despegar; y con representantes de FESTURIS, la feria brasileña que representa una puerta de entrada estratégica al mercado del sur de Brasil. También se mantuvo un encuentro con Fernando Matrichuk, de la empresa Touristcheck, consultoría turística de Barcelona.

En el stand de la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación, Mendoza participó en un conversatorio sobre Turismo Rural y Productivo, un segmento en el que la provincia se posiciona con programas como Vivencias Mendocinas y experiencias como Mendoza Oliva Bien. Además, se concretó una reunión con CVC Corp Argentina, empresa líder del sector turístico nacional.

Lo que se viene para el turismo mendocino tras la FIT

Durante la jornada, que se extendió entre las 10 y las 19, distintas empresas y cámaras relacionadas al turismo mendocino participaron en el stand provincial y concretaron agendas con operadores de diversos mercados. También se realizaron entrevistas con medios nacionales y provinciales, donde se difundió la oferta turística mendocina, con especial foco en enoturismo, naturaleza, cultura y la conectividad aérea.

turismo emetur mendoza daniel scioli
Daniel Scioli, titular de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Daniel Scioli, titular de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Al respecto, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó: “Mendoza vino a la FIT con una agenda clara y concreta, que busca abrir nuevos mercados, fortalecer la conectividad y consolidar su posicionamiento como destino nacional e internacional. El anuncio del vuelo a Río de Janeiro, junto con las gestiones con aerolíneas, operadores y consultores internacionales son pasos firmes en ese camino”.

Con esta participación, Mendoza reafirma su liderazgo turístico en Argentina y amplía su proyección internacional, consolidando alianzas estratégicas y nuevas rutas aéreas que potenciarán la llegada de visitantes en los próximos meses. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.

