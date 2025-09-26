Turismo: agosto 2025 marcó más viajes de argentinos al exterior que llegadas de extranjeros al país

El turismo en agosto mostró que los argentinos que viajaron al exterior duplicaron la cantidad de turistas extranjeros que llegaron al país, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . Durante el octavo mes del año, 798.400 residentes salieron de la Argentina por motivos turísticos.

El crecimiento interanual de estos viajes fue del 55,4%, lo que refleja un marcado dinamismo en el turismo emisivo . En contraste, arribaron 397.500 turistas internacionales, cifra que representó una caída del 5% respecto de agosto de 2024.

El informe detalla que Brasil fue el destino con mayor crecimiento interanual , con un salto del 101,6%. También mostraron subas relevantes Uruguay (+65,1%), Paraguay (+66,6%) y Chile (+48,5%).

Sin embargo, al observar los destinos más elegidos en términos absolutos, Europa encabezó el ranking con 110.500 turistas residentes. Le siguieron Brasil (100.100) y la región conformada por Estados Unidos y Canadá (61.200).

Brasil creció como destino turístico más del 100% de un año a otro

El gasto total del turismo emisivo alcanzó los US$618,9 millones, mientras que el promedio por persona se ubicó en US$95,2.

Quiénes visitaron la Argentina

En materia de turismo receptivo, el INDEC informó que Brasil continuó siendo el principal origen de visitantes, pese a registrar una merma del 13% interanual. Durante agosto, ingresaron 68.900 turistas brasileños.

En segundo lugar se ubicó el bloque denominado “Resto de América” (41.400 turistas), seguido por Europa (34.000), que mostró un repunte frente al año anterior.

El gasto total de los visitantes extranjeros sumó US$247 millones. El gasto diario promedio por turista fue de US$83,6, aunque los brasileños se destacaron por un mayor nivel de desembolso, con US$117 diarios.

Más dólares que salen de los que entran

La comparación entre turismo emisivo y receptivo dejó un balance negativo para la Argentina. Mientras que los argentinos gastaron en el exterior US$618,9 millones, los visitantes extranjeros inyectaron al país US$247 millones.

De esta manera, el turismo internacional cerró agosto con un saldo deficitario de US$371,9 millones, reflejo de una balanza turística aún desproporcionada/ Ámbito Financiero e Infobae