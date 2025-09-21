Un grupo de mujeres mendocinas revolucionan el turismo con autos eléctricos

La provincia de Mendoza y el turismo mantienen una relación que va más allá de lo económico, que va en búsqueda de la innovación y la calidad. Así, en el Aeropuerto Internacional de El Plumerillo se encuentra apostada una flota de vehículos ecológicos al servicio de pasajeros y visitantes bajo el nombre de EcoTransfer .

Impulsada por la empresa de transportes Andesmar , esta iniciativa no solo promueve el cuidado del medio ambiente , sino que también genera oportunidades laborales para un grupo de mujeres motivadas por el emprendimiento y la seguridad en la conducción.

Reconocimiento Día del Maestro: Marilina, la docente que lucha contra la sobreestimulación por las pantallas

Beatriz Di Paola , de 54 años , y Yanina Sosa , de 31 , ante Sitio Andino explicaron su rol como conductoras de EcoTransfer . Beatriz , además de conducir, es dueña de un vehículo, mientras que Yanina aspira a serlo en el futuro. “El vehículo que utilizamos, que es totalmente eléctrico , y también el proyecto que abarca que somos choferes femeninas, marca una diferencia , lo llamo empoderamiento femenino ”, coincidieron ambas.

Una de las caras que integran el grupo de trabajo en EcoTransfer.

Con un total de cinco mujeres en la flota, Beatriz destacó su experiencia previa en turismo y ventas : “ Estamos rompiendo un estereotipo dentro del rol que estamos manejando. Es un rol masculino en el cual nosotros estamos incursionando y hoy somos cinco mujeres dentro de este rubro ”.

Yanina, con experiencia previa como chofer y en otros rubros, hizo una apreciación sobre los autos ecológicos: “Estos vehículos son sumamente fáciles de manejar, porque todos son automáticos, tienen muchísimas herramientas, ya sean cámaras, medidores, como el tema de la luz y un tablero supercompleto”.

Actualmente, existen bases de carga en el aeropuerto y en el hotel Fuente Mayor, y otras están por habilitar. Además, desde octubre comenzará a llegar a Mendoza la primera línea de vehículos híbridos y eléctricos, lo cual permitirá ampliar más puntos de carga en la provincia.

EcoTransfer (2) Las estaciones de carga que muy pronto comenzarán a estar presentes en Mendoza.

El desafío de salir adelante y las propuestas que llamaron la atención

Beatriz resaltó que, más allá de ser un desafío personal, la apuesta de Andesmar es “un servicio de turismo sustentable y a conciencia. Me parece algo bárbaro y algo totalmente diferente dentro de la provincia”.

Yanina agregó que el interés hacia la conducción y el transporte crezca entre las mujeres, y más aún cuando el reconocimiento viene de los turistas: “Eso te da un empujoncito y decir: ‘Estamos en el camino correcto’ para marcar una diferencia, para que más mujeres también se animen, porque muchas veces se quedan con el No o creen que solo pueden los varones”.

Sobre la profesionalidad de las conductoras, Beatriz destacó: “Obvio que podemos, por eso decía empoderadas, y el pasajero no solamente va en un auto eléctrico, sino también va con compañía de la conductora, que le explica su destino, le brinda información turística, amabilidad y puntualidad”.

El trabajo también se refleja en la vida: cambios y expectativas personales

Para Yanina, EcoTransfer es más que un trabajo, sino un espacio de apoyo entre mujeres para conjugar responsabilidades laborales y personales: “Apoyarte en un montón de mujeres, ya sea a nivel laboral o personal, es genial. Es un trabajo que aparenta ser individual, pero no hay nada individual”.

EcoTransfer (1) Ecotransfer hoy cuenta con seis autos a su servicio en Mendoza.

Destacando la importancia de sentirse valoradas y apoyadas, Beatriz concluyó: “Podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance, sin menospreciar a nadie, y ser valoradas como realmente necesitamos serlo. Este trabajo nos lo brinda justamente, y no solamente depende de un trabajo, sino del grupo de compañeros, de sentirse apoyada, de saber que cuando cuenta con una necesidad está el resto de sus compañeras”.