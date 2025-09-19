Mendoza deportiva

El Latinoamericano de Enduro llega a Luján de Cuyo: motociclismo, turismo y compromiso ambiental

Desde este viernes, más de 100 pilotos de toda la región competirán en un circuito exigente de Enduro en Potrerillos, Luján de Cuyo.

Latinoamericano de Enduro en Potrerillos desde este viernes.

Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de Luján de Cuyo se prepara para recibir, desde este viernes 19 al domingo 21 de septiembre, el Campeonato Latinoamericano de Enduro, que por primera vez en la historia se realiza en la provincia de Mendoza. El lugar elegido para esta edición es el Potrerillos Park y el Gran Hotel de Potrerillos, consolidando a la región como un destino privilegiado para el deporte y el turismo de aventura.

Organizado por la Asociación Civil PREA (Promoción Enduro Argentino), el evento se desarrollará en conjunto con el Campeonato Argentino y el Campeonato Provincial de Enduro Mendoza, y contará con la fiscalización de la Federación Latinoamericana de Motociclismo (FIMLA), la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) y la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo (FEMEMOD).

image

Compromiso ambiental en el Latinoamericano de Enduro

Más de un centenar de pilotos de toda América Latina —hombres y mujeres— competirán en un circuito exigente con trazados de tosca, arena, piedra y río seco, que pondrán a prueba la destreza y resistencia de los participantes. Además, habrá categorías para menores (85cc y 65cc) con un circuito especialmente diseñado para jóvenes pilotos.

La organización también subrayó el compromiso ambiental del evento: todas las cubiertas utilizadas en la competencia son recicladas, promoviendo prácticas responsables que minimizan el impacto en el entorno natural de Potrerillos.

El cronograma prevé la apertura del paddock este viernes 19 con inscripciones y verificaciones técnicas, mientras que el sábado y domingo se realizarán las competencias principales y las ceremonias de premiación.

El intendente Esteban Allasino destacó la relevancia del encuentro, “es un orgullo que Luján de Cuyo sea anfitrión de un campeonato de nivel internacional y, sobre todo, que Mendoza reciba por primera vez esta competencia. Estos eventos no solo nos posicionan en la agenda deportiva y turística, sino que también generan un gran movimiento económico y cultural en Potrerillos y en todo el departamento.”

image

Con la participación de delegaciones internacionales, la competencia será una verdadera fiesta del motociclismo, atrayendo a fanáticos del deporte motor y consolidando a Luján de Cuyo como sede de grandes eventos internacionales.

