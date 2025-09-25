San Rafael vuelve a brillar en la Feria Internacional de Turismo con su nueva marca

San Rafael, presente en la Feria Internacional de Turismo.

Como cada año, San Rafael se prepara para destacarse dentro del espacio de las provincias, con una megaproducción que – sin dudas – tendrá como protagonista a la nueva marca que se presentó el pasado 13 de septiembre, y tiene como objetivo potenciar el destino en el ámbito nacional e internacional.

image La presentación de la FIT será este sábado, día en que se espera la mayor cantidad de visitas. Continuará abierta al público el domingo, en tanto que lunes y martes habrá rondas de negocios e intercambio entre prestadores turísticos.

Importante inversión llevada a cabo por San Rafael La Municipalidad de San Rafael, a través de su Dirección de Turismo, realizó una importante inversión para que una vez más nuestro departamento cuente con un espacio propio dentro de la provincia de Mendoza. Allí se ofrecerán las tradicionales degustaciones de productos típicos, con el jamón crudo como principal estrella, pero también vinos de las diferentes bodegas, en una acción conjunta con la Cámara de Turismo y la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio.

image Para este año, la novedad es que viajan integrantes del programa “Cocina con identidad”. Se trata de especialistas culinarios que – en vivo – elaborarán recetas típicas de nuestra región, una atracción más para quienes visiten la FIT y se entusiasmen con vivir la “Experiencia San Rafael”. “Estamos muy contentos de poder estar presentes, una vez más, en uno de los espacios de promoción turística más importantes del mundo, y más con nuestra nueva marca. Vamos dispuestos a seguir posicionando a San Rafael para el verano que se aproxima y para tener turistas durante todo el año”, expresó la directora de Turismo, Victoria Contardo.