El turismo, eje del nuevo encuentro de la Agencia de Desarrollo del Sur Mendocino

El nuevo encuentro de la Agencia de Desarrollo Regional del Sur Mendocino , realizado en Malargüe , tuvo como eje central al turismo como motor económico para los departamentos sureños . En la jornada participaron todos los sectores vinculados a esta actividad, desde el público hasta el privado.

El Centro de Convenciones Thesaurus fue sede esta semana de la reunión de trabajo de la Agencia , organismo recientemente conformado por las municipalidades de Malargüe, San Rafael y General Alvear , junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En esta oportunidad se sumaron también el EMETUR (Ente Mendoza Turismo), organizaciones intermedias y prestadores privados del sector.

La Agencia de Desarrollo Regional del Sur Mendocino (ADRSM) tiene como objetivo “el crecimiento económico con inclusión social y protección del medio ambiente” , sustentado en “la participación de los actores políticos, económicos y sociales de la comunidad compartiendo información, ideas, proyectos, planes y acciones para producir bienestar”.

El intendente Celso Jaque, en representación de los jefes comunales, destacó que “hemos decidido encarar un proyecto ambicioso con la Agencia de Desarrollo del Sur Mendocino”, que contempla a la actividad turística como uno de sus ejes principales. Explicó además que la iniciativa cuenta con el acompañamiento del EMETUR y que esperan sumar pronto a la Secretaría de Turismo de la Nación. “Buscamos junto al sector privado un plan de desarrollo turístico para el Sur de Mendoza que, entre otras cosas, incremente la cantidad de días de permanencia de los visitantes en nuestra región”, añadió.

Presencia del sector privado de Malargüe

Desde el sector empresarial, Alberto Albino, integrante de la AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza), recordó que las cámaras de turismo de Malargüe, San Rafael y General Alvear vienen trabajando desde hace más de cuatro años para consolidar a la región como un destino turístico unificado.

“Lo valioso de este proceso es que ahora se han sumado la Universidad Tecnológica Nacional y el sector político, a través de los intendentes. Al estar todos los sectores representados, podemos llegar a buen puerto y desarrollar un producto donde cada departamento aporte sus atractivos como complementos, y no como competencia”, subrayó.