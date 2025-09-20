Una joya enigmática en Mendoza: explorá el lugar que todos quieren visitar

En el departamento de Malargüe se encuentra el Pozo de las Ánimas , un lugar pintoresco que destaca por su belleza natural y su leyenda, además de ser un punto ideal para quienes visitan la provincia de Mendoza y buscan turismo al aire libre.

El Pozo de las Ánimas se encuentra a 67 km de la ciudad de Malargüe , accesible por la ruta 222, y a 329 km de la Ciudad de Mendoza , aproximadamente cuatro horas en auto.

Este impresionante destino está formado por dos grandes depresiones separadas por un estrecho istmo, que con el tiempo podrían unirse en un solo pozo debido a la erosión constante. Cada depresión alcanza unos 200 metros de diámetro, con 80 metros de profundidad hasta el agua y 20 metros adicionales bajo la superficie.

Se trata de una dolina natural, creada por la disolución de materiales blandos como el yeso en el subsuelo. La filtración de las aguas subterráneas provoca erosión interna, hundimientos y derrumbes que dan lugar a estas enormes cavidades cónicas, convirtiéndolas en un fenómeno geológico único en la región.

Pozo de las Ánimas (3) Pozo de las Ánimas: una opción ideal para los turistas Gentileza

Quienes han tenido la oportunidad de visitar este paraíso natural coinciden en que es extraordinario, ideal para disfrutar de un día al aire libre en familia y para los amantes de la naturaleza y la fotografía.