Una joya enigmática en Mendoza: explorá el lugar que todos quieren visitar

Explorá un rincón único en la provincia de Mendoza y viví una experiencia inolvidable entre un paisaje impresionante, turismo, fotografía y naturaleza.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de Malargüe se encuentra el Pozo de las Ánimas, un lugar pintoresco que destaca por su belleza natural y su leyenda, además de ser un punto ideal para quienes visitan la provincia de Mendoza y buscan turismo al aire libre.

Pozo de las Ánimas, un paraíso natural en la provincia de Mendoza

El Pozo de las Ánimas se encuentra a 67 km de la ciudad de Malargüe, accesible por la ruta 222, y a 329 km de la Ciudad de Mendoza, aproximadamente cuatro horas en auto.

Pozo de las Ánimas: un destino ideal para visitar

Este impresionante destino está formado por dos grandes depresiones separadas por un estrecho istmo, que con el tiempo podrían unirse en un solo pozo debido a la erosión constante. Cada depresión alcanza unos 200 metros de diámetro, con 80 metros de profundidad hasta el agua y 20 metros adicionales bajo la superficie.

Cómo llegar al Pozo de las Ánimas

Se trata de una dolina natural, creada por la disolución de materiales blandos como el yeso en el subsuelo. La filtración de las aguas subterráneas provoca erosión interna, hundimientos y derrumbes que dan lugar a estas enormes cavidades cónicas, convirtiéndolas en un fenómeno geológico único en la región.

Pozo de las Ánimas: un opción imperdible para los turistas

Quienes han tenido la oportunidad de visitar este paraíso natural coinciden en que es extraordinario, ideal para disfrutar de un día al aire libre en familia y para los amantes de la naturaleza y la fotografía. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.

