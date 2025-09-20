La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza. Imagen generada con IA

Desde 2019, la provincia de Mendoza forjó un camino en la modernización de su sistema de salud con la implementación del Plan Provincial de Telesalud . Lo que comenzó como un proyecto con tres especialidades, hoy es una robusta red que utiliza la tecnología para llevar la atención médica a cada rincón de la provincia.

Este salto cualitativo no solo permitió la optimización del sistema de salud de Mendoza, sino que también cambió la vida de miles de personas, sobre todo, de los que residen en zonas alejadas al área Metropolitana.

En el 2019, la Telemedicina irrumpió en el servicio de salud de Mendoza.

El plan arrancó con las especialidades de dermatología, pediatría y cardiología . Sin embargo, la irrupción de la pandemia de COVID-19 aceleró su expansión. Ante la imposibilidad de que muchas personas acudieran a los hospitales, la red se amplió rápidamente, incorporando el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para garantizar la continuidad de la atención.

Este impulso se tradujo en un crecimiento exponencial. Mientras que en su primer año se registraron 196 consultas, en el primer cuatrimestre de 2025 se alcanzaron 13.242 consultas en 171 establecimientos.

Este salto no solo demuestra la consolidación del sistema, sino también el compromiso de llevar la salud a cada rincón del territorio mendocino.

Telemedicina: especialidades clave y nuevos horizontes

El corazón de esta red es la Tele-Cardiología, que con más de 12.000 consultas en 133 centros, se ha convertido en una herramienta fundamental. Este servicio optimiza los tiempos de diagnóstico y seguimiento, algo crucial para combatir las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la región.

Pero la telemedicina en Mendoza no se detiene ahí. Otras especialidades estratégicas se han sumado al sistema:

Tele-Neumonología: con 275 consultas en 18 centros, facilita diagnósticos respiratorios a distancia.

Tele-Dermatología: con 119 consultas en 36 centros, amplía su alcance a zonas remotas e incluso a contextos penitenciarios.

Tele-Gastroenterología: con foco en la prevención del cáncer de colon.

Tele-Oftalmología: para el abordaje de la retinopatía diabética y la conexión con la Red Nacional de Pediatría del Hospital Garrahan.

Además, un avance clave es la incursión en la Telesalud Mental y Consumos Problemáticos. A través del dispositivo ALERTA, se brinda una respuesta rápida y eficaz a urgencias en salud mental, una demanda creciente en la actualidad.

Un sistema que optimiza la atención

La red de telesalud interconecta centros de salud con hospitales de mayor complejidad. A través de una plataforma segura, los profesionales documentan historias clínicas, analizan estudios y, en muchos casos, llegan a un diagnóstico sin que el paciente deba trasladarse.

Esta modalidad de atención optimiza la calidad al permitir una segunda opinión especializada, facilitando juntas médicas y el seguimiento a distancia de tratamientos complejos. Se evitan traslados innecesarios y se acortan los tiempos de respuesta, beneficiando directamente a los mendocinos.

Teleconsultas en tiempo real

Más allá de la segunda opinión, los mendocinos también pueden acceder a teleconsultas sincrónicas, que conectan a especialistas y pacientes en tiempo real. Dos de los programas destacados son:

Rehabilitación: un programa de seguimiento para pacientes del Hospital Lencinas.

Neurología: una red de consulta vital para el abordaje del Accidente Cerebrovascular (ACV) isquémico agudo . Esta conexión entre el Hospital Lagomaggiore y el de Malargüe, donde no hay neurólogos, permite que un especialista evalúe al paciente en tiempo real, garantizando una atención eficaz en la primera hora, clave para el pronóstico.

La telemedicina dejó de ser una promesa futurista en Mendoza para convertirse en una realidad que democratiza el acceso a la salud.