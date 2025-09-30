Cómo son los trabajos en el Acceso Sur por el socavón en la calzada

El socavón del Acceso Sur , a la altura del cruce con calle La Carrodilla, obligó a la Municipalidad de Luján de Cuyo a desplegar un operativo de urgencia para solucionar el inconveniente, por lo que los operarios trabajos contra reloj para intentar arreglar la ruta lo antes posible.

Desde ayer, durante toda la madrugada y en lo que va de la mañana de este martes, decenas de empleados municipales, junto a personal de Vialidad Provincial trabaja en la escena para solucionar el problema cloacal que derivó en el socavón mencionado.

A planificar las vacaciones Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Atención conductores Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

Los trabajos causan importantes demoras en el tránsito, en ambas manos. Hacia el norte, es decir a la Ciudad de Mendoza, está interrumpido el tránsito y se habilitó un bypass de unos 200 metros por la colectora; en tanto que en la mano hacia el sur está habilitado sólo dos carriles del Acceso Sur, por lo que hay congestión vehicular.

Los trabajos por parte de la Municipalidad de Luján de Cuyo se iniciaron este lunes por la tarde-noche , horas después de que se notificara el socavón.

Socavon acceso sur Demoras en el tránsito en el Acceso Sur, entre Rawson y Paso, en Luján de Cuyo.

En la mañana de este martes, comenzaron los trabajos para reparar un caño cloacal. "Ahora se están realizando las tareas para abrir y poder hacer la reparación que corresponde. Por lo que escuché hay que hacer una zanja de entre dos y tres metros. Las tareas pueden demorar varios días", anticipó Miguel Sara, Director de Tránsito de la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Para ello, hay un grupo de ingenieros que están trabajando en el lugar para realizar las reparaciones necesarias, luego tapar el socavón y finalmente volver a colocar el asfaltado. Esto, demandaría varios días.

Algunas fuentes consultadas por este diario dijeron al menos tres días, aunque otras prefirieron no dar detalles para no generar falsas expectativas.