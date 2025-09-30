30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Se cumplen 5 años sin Quino: el genio detrás de Mafalda y un legado inmortal

Hoy, 30 de septiembre, se cumplen 5 años de la partida de Quino. Recordamos al genio detrás de Mafalda y su impacto mundial. Enterate de todo en esta nota.

Se cumplen 5 años sin Quino: el genio detrás de Mafalda y un legado inmortal

Se cumplen 5 años sin Quino: el genio detrás de Mafalda y un legado inmortal

Por Sitio Andino Sociedad

Un día como hoy, 30 de septiembre, pero hace cinco años, falleció en Mendoza Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido internacionalmente como Quino, el creador de Mafalda, la icónica tira que debutó hace 61 años en el semanario Primera Plana. A continuación, te contamos más detalles.

quino.jpg
A 5 años de la partida de Quino, recordamos al genio detrás de Mafalda

A 5 años de la partida de Quino, recordamos al genio detrás de Mafalda

Quino, a 5 años de su partida: cómo su legado sigue vivo en todo el mundo

A cinco años de su partida, Quino sigue siendo un símbolo universal gracias a una obra que sigue dialogando con el presente. Su legado permanece más vigente que nunca, sumando seguidores en redes sociales, atravesando generaciones y continuando para iluminar las mentes alrededor del mundo.

Lee además
Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales
como son los trabajos en el acceso sur por el socavon en la calzada
importantes demoras en el tránsito

Cómo son los trabajos en el Acceso Sur por el socavón en la calzada

"Mafalda", que acaba de cumplir 61 años, es uno de sus mayores éxitos. Las agudas reflexiones de su pequeña protagonista sobre temas como el capitalismo, la economía y el orden mundial mantienen una sorprendente vigencia y siguen siendo tan admiradas hoy como en su momento.

Quino (2)
Quino: un legado que sigue vivo y más presente que nunca

Quino: un legado que sigue vivo y más presente que nunca

El reconocimiento a esta historieta es tal que Mafalda se ha convertido en un ícono cultural nacional, al nivel del mate o el dulce de leche. Además, ha sido homenajeada en numerosas ocasiones en diferentes países, consolidando su influencia global.

Aunque han pasado los años, la ausencia de Quino sigue siendo difícil de asimilar. Su obra permanece como un faro de pensamiento crítico, humor y sensibilidad: un legado verdaderamente eterno.

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 30 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 30 de septiembre

Descenso de temperatura y ventoso, el pronóstico del tiempo para este martes

De Mendoza al cosmos: vuelve el Open Week en la Antena DS3

Armada a clases: el plan de la DGE para que la joven de La Paz complete el ciclo lectivo

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

Las leyendas de Mendoza que perduran generación tras generación

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de septiembre

Las Más Leídas

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal.
Pronóstico

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas. video
Formación para adultos

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Federico Scatareggi, la víctima del homicidio. 
sentencia

Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

 La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza.
Ejemplos

La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza

Te Puede Interesar

Este año se votará con doble Boleta Única.  video
a doble urna

Cómo votar con la Boleta Única en las elecciones 2025 de octubre

Por Cecilia Zabala
Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Por Sitio Andino Sociedad
Grave incendio afectó a una casa. 
Mirá las fotos

Milagroso rescate de una familia tras un incendio en una casa de Godoy Cruz

Por Pablo Segura