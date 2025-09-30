Se cumplen 5 años sin Quino: el genio detrás de Mafalda y un legado inmortal

Un día como hoy, 30 de septiembre, pero hace cinco años, falleció en Mendoza Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido internacionalmente como Quino, el creador de Mafalda, la icónica tira que debutó hace 61 años en el semanario Primera Plana. A continuación, te contamos más detalles.

quino.jpg A 5 años de la partida de Quino, recordamos al genio detrás de Mafalda Quino, a 5 años de su partida: cómo su legado sigue vivo en todo el mundo A cinco años de su partida, Quino sigue siendo un símbolo universal gracias a una obra que sigue dialogando con el presente. Su legado permanece más vigente que nunca, sumando seguidores en redes sociales, atravesando generaciones y continuando para iluminar las mentes alrededor del mundo.

"Mafalda", que acaba de cumplir 61 años, es uno de sus mayores éxitos. Las agudas reflexiones de su pequeña protagonista sobre temas como el capitalismo, la economía y el orden mundial mantienen una sorprendente vigencia y siguen siendo tan admiradas hoy como en su momento.

Quino (2) Quino: un legado que sigue vivo y más presente que nunca El reconocimiento a esta historieta es tal que Mafalda se ha convertido en un ícono cultural nacional, al nivel del mate o el dulce de leche. Además, ha sido homenajeada en numerosas ocasiones en diferentes países, consolidando su influencia global.

Aunque han pasado los años, la ausencia de Quino sigue siendo difícil de asimilar. Su obra permanece como un faro de pensamiento crítico, humor y sensibilidad: un legado verdaderamente eterno. Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 30 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

